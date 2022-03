Universitario: Rodrigo Vilca llegó a Lima para fichar por el cuadro ‘crema’

Rodrigo Vilca tiene un valor de mercado de 200 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Renato Landivar

Universitario de Deportes perdió cualquier posibilidad de seguir compitiendo a nivel internacional este 2022 tras caer ante Barcelona SC de Guayaquil. Sin embargo, tiene un largo camino por recorrer en la Liga 1 en busca de ese título que se le escapa desde el 2013. En ese sentido, y a última hora, aseguró la contratación de Rodrigo Vilca, peruano que jugaba hasta hace poco en la Sub-23 del Newcastle United y llegó a Lima en horas de la mañana de este jueves 10.

Los periodistas asistentes pudieron captar el momento en que el joven futbolista salió del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En eso, se pudo obtener algunas declaraciones sobre su fichaje por el elenco ‘merengue’. “ Saludarlos a todos. Estoy muy feliz de llegar a la ‘U’. Contento de ponerme a disposición del ‘profe’ y dar lo mejor por la camiseta ”, comentó Vilca a las cámaras de ESPN Perú.

El volante peruano llega procedente del Newcastle United de Inglaterra en una operación que sería a modo de préstamo. | Video: ESPN Perú

Hasta el momento, la institución que administra Jean Ferrari no ha confirmado de forma oficial su contratación, pero se espera que en las próximas horas puedan darla a conocer mediante sus redes sociales, así como también la presentación del exvolante de Deportivo Municipal.

Durante la semana se había rumoreado acerca de su llegada, sobre todo teniendo en cuenta la baja del uruguayo Luis Urruti, quien sufrió una grave lesión en el último duelo de los ‘cremas’ ante el cuadro ‘edil’ en Villa El Salvador y estará ausente por al menos seis meses. En ese sentido, la dirigencia buscó un jugador que pueda cubrir esa posición, siendo Andy Polo uno similar, pero tampoco ha sido confirmado por el club.

Cabe resaltar, que en la presentación de Álvaro Gutiérrez como entrenador de Universitario que se llevó a cabo el 10 de febrero, una periodista le consultó a Ferrari sobre la posibilidad de que llegue Rodrigo Vilca al cuadro ‘estudiantil’, algo que descartó rotundamente con un ‘no’. Sin embargo, viendo las circunstancias actuales del club, con un jugador lesionado y con pocos elementos en la creación juego (solo tiene a Piero Quispe y Hernán Novick ), habrá visto conveniente lanzarse por el futbolista de 22 años .

PASO POR EL FÚTBOL INGLÉS

Por lo pronto, Vilca ya se hizo presente en territorio nacional y buscará tener esa continuidad con los de Ate que no pudo encontrar en el competitivo fútbol inglés. Y es que desde que fichó por el Newcastle United a mediados del 2020 en un traspaso sorpresivo desde el Deportivo Municipal, no ha podido reeditar las buenas actuaciones que demostró en el torneo nacional. Si bien exhibió destellos de su calidad, no ha podido afianzarse en el once titular, tanto del equipo sub-21, sub-23, como cuando salió a préstamo al Doncaster Rovers de la Ligue One (tercera división de Inglaterra). En total jugó 29 partidos en los que anotó 3 goles.

Rodrigo Vilca pudo entrenar con el paraguayo Miguel Almirón en el primer equipo del Newcastle United. | Foto: Newcastle United

De hecho, el Newcastle no era un club desconocido para los peruanos, ya que ahí jugó Nolberto Solano durante 6 temporadas, en las que disputó 233 partidos y convirtió 38 goles. Por tal motivo, se esperaba que, gracias a su exquisita técnica, pueda emular un poco lo que hizo ‘Ñol’ desde finales de los 90′s hasta los 2000′s.

INTERÉS DE ALIANZA LIMA

Universitario se llevó a un jugador del que también estuvo interesado Alianza Lima. Y es que a inicios de este 2022, el nombre de Rodrigo Vilca sonó muy fuerte para reforzar al actual campeón del fútbol peruano. En ese sentido, algunos periodistas del medio local informaron que el Fondo Blanquiazul le habría hecho llegar una propuesta más que interesante, tomando en cuenta que disputarán también la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, las negociaciones no prosperaron y finalmente terminó llegando Cristian Benavente.

