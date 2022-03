Sporting Cristal: Yoshimar Yotún y el posible once de los ‘celestes’ para la Liga 1 y Copa Libertadores 2022

Yoshimar Yotún volvió a Sporting Cristal tras 8 años de haber paseado su fútbol por Europa y Norteamérica.

El regreso de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal no solo favorece al mismo club, sino también a la Liga 1 y a todos los que rodean al fútbol peruano. Y es que un jugador de su calidad y trayectoria no siempre está al alcance del medio local más que nada por un tema económico. Sin embargo, ese sacrificio realizado, por lo menos hasta junio, ayudará a los ‘celestes’ a encarar el torneo nacional y la Copa Libertadores. En ese sentido, te contaremos el posible once que integraría para dar batalla en estas competiciones.

Para empezar, es importante recalcar que el conjunto ‘cervecero’ encontró el rumbo que en un inicio parecía nublado por el hecho de no haber sumado victoria alguna en sus primeros dos partidos del campeonato nacional. Por tal motivo, estaba urgidos de mejorar, no solo el rendimiento, sino también los resultados. Fue así que, tras una jornada sin jugar (descansaron en la fecha 3), pudieron encadenar dos triunfos muy importantes ante UTC de local (3-2) y contra Alianza Lima en Matute (1-0). Esto le permitió mejorar su ubicación en la tabla de posiciones y recuperar el alto nivel mostrado el año pasado y que lo llevó a disputar la final, precisamente ante los ‘blanquiazules’.

El último once titular de Sporting Cristal ante Alianza Lima. | Foto: Sporting Cristal

Ahora, teniendo en cuenta que Yoshimar Yotún regresó al club donde se formó, el técnico Roberto Mosquera deberá encontrarle un espacio en el once titular, el cual, luego de analizar, podríamos mostrarte en las siguiente líneas:

ARQUERO

Desde el primer partido, así como ocurrió a inicios del año pasado, el entrenador optó por rotar a los porteros. Aunque una lesión de Renato Solís obligó a Mosquera a usar con mayor frecuencia a Alejandro Duarte, quien fue contratado ese año. De hecho, el último gran partido que hizo contra los ‘íntimos’ podría mantenerlo en el arco, considerando que la Copa Libertadores empieza en menos de un mes y necesitarán la mayor experiencia posible en esa zona.

DEFENSA

En esta zona del campo no habría mayores variaciones. Aunque a diferencia de temporadas pasadas, Jhilmar Lora bajó su nivel y Mosquera optó por utilizar a Johan Madrid en el lateral derecho, quien ha venido jugando los últimos partidos. Por ello, salvo ese cambio, Gianfranco Chávez y Omar Merlo seguirán siendo la pareja de centrales. Además de tener a Nilson Loyola como lateral izquierdo.

MEDIOCAMPO

Aquí habrá algunos cambios. Antes del arribo de ‘Yoshi’, Sporting Cristal jugaba con Jesús Castillo como volante de marca, teniendo por delante al capitán Horacio Calcaterra y a Christofer Gonzales. Sin embargo, esto cambiaría y Castillo podría ir al banco de suplentes, retrasando la posición de Calcaterra a su lugar, dejando a Yotún como organizador de juego y a ‘Canchita’ con mayor libertad para moverse.

Otra alternativa es que Castillo se mantenga en el once y añada a Yotún y Calcaterra en esa volante . ¿Y Christofer? Podría ir de extremo izquierdo, un puesto que también conocer dada su versatilidad.

DELANTERA

En los primeros partidos, Joao Grimaldo y Fernando Pacheco empezaron alternando en el puesto de extremo izquierdo, dejando a Irven Ávila por la derecha y Percy Liza como delantero centro. Aunque luego el DT sacó a Grimaldo (por decisión técnica) y a Pacheco (lesión) para introducir a Alejandro Hohberg, quien anotó el último gol de la victoria ante Alianza Lima.

Como bien se dijo líneas arriba, ‘Canchita’ podría ser utilizado también como atacante por la izquierda, dejando a Ávila y a Liza en sus respectivos puestos. Así podría ser aprovechado el actual mejor jugador que tienen los ‘bajopontinos’, quien a su vez es su máximo goleador con 3 anotaciones.

Los ‘celestes’ tienen variantes en diversas posiciones del campo, lo cual deja la opción de que Yoshimar Yotún pueda ser partícipe del once titular sin alterar mucho el funcionamiento. Con el transcurrir los entrenamientos y partidos se verá cómo será utilizado.

SEGUIR LEYENDO