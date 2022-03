Selección peruana: Marcos López y su actualidad deportiva en la MLS a pocas semanas de las Eliminatorias Qatar 2022

Marcos López compite directamente con Miguel Trauco por un puesto en la selección peruana. | Foto: Twitter

La selección peruana se encuentra a pocas semanas de disputar los últimos duelos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Son partidos definitorios para definir sus opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, necesitará tener a todos sus futbolistas en óptimas condiciones. Justamente, Marcos López, uno de los integrantes, habló de su actualidad deportiva en la MLS y de los objetivos para este año.

“ Llegué bien, porque tuve una pequeña molestia antes del partido con Colombia que fue hace más de un mes, pero eso pasó y llegué al club bien, al 100%. Obviamente, el técnico es el que toma las decisiones de quién juega y quién no. Uno siempre está preparado para cuando le toque, aprovechar la oportunidad y no salir del once. Esa es la mentalidad de cada jugador que pertenece a San Jose y eso no cambia en mí”, comentó el defensa nacional en conferencia de prensa organizada por el club San Jose Earthquakes.

También se refirió a la rotación del sistema de juego que viene implementando el técnico Matías Almeyda, quien ha pasado de usar la línea de 4 en la defensa a una línea de 3, ubicando a López como defensa por la izquierda o ‘stopper’. “Matías es un conocedor del fútbol y lo estudia mucho. Para mí es un gran técnico. Siempre he jugado con línea de 4 como lateral izquierdo. Ahora está probando con línea de 3. Obviamente, es un conocimiento para mí esa posición. Me adapto mejor por lo que tengo jugando muchos años de lateral izquierdo, pero es una posición que también me va a ayudar para mi futuro y, si Dios mediante, Matías requiera de mí, voy a saber cómo adaptarme a esa posición”, añadió.

El defensa de la selección peruana habló sobre su nueva posición en el club estadounidense y el aprendizaje con Matías Almeyda. | Video: San Jose Earthquakes

OBJETIVOS PERSONALES

Por otro lado, el tema de los objetivos tanto a nivel de club como de selección, un año en donde espera que sea su consolidación definitiva. “Este año va a ser muy importante para mi crecimiento a nivel de club y selección. Día a día me vengo esforzando para ganarme un lugar dentro del once titular, porque en este equipo todo el nivel está parejo y todos quieren jugar. Debo primero enfocarme en estar bien para poder rendir dentro del campo. Este año, si Dios quiere, espero consolidarme dentro del once titular y hacer grandes cosas con el club ”, contó.

COMPETENCIA CON LA SELECCIÓN PERUANA

Finalmente, tuvo palabras hacia el hecho de competir con los mejores jugadores a nivel de selección, tomando en cuenta que en Sudamérica hay jugadores que se desempeñan en los mejores equipos del mundo, lo cual ayuda a elevar el nivel de cada futbolista. “Como en toda selección siempre están los jugadores que mayor calidad y experiencia tienen. Creo que me ha tocado vivir estos últimos años rápidamente el adaptarme a jugar contra jugadores importantes, sea en la liga sudamericana, estadounidense o europea. Siempre son jugadores muy rápidos e inteligentes para definir jugadas en uno o dos toques. Eso también te da conocimiento y experiencia para resolver en situaciones complejas . Me ha ayudado mucho, pero también me ha ayudado mucho el día a día aquí, porque si no estoy bien preparado es difícil competir a gran nivel con la selección”, declaró.

El exjugador de Sporting Cristal tuvo unas molestias en el duelo amistoso que jugó la ‘bicolor’ ante Panamá, lo cual lo puso en duda ante Colombia. Sin embargo, en Barranquilla alcanzó a jugar 64 minutos hasta que fue reemplazado por Luis Abram. De hecho, junto con Miguel Trauco, luchan por un puesto en la selección y buscará llegar en óptimas condiciones a estos partidos decisivos.

El exjugador de Sporting Cristal se refirió a la importancia de este 2022 en su crecimiento como profesional. | Video: San Jose Earthquakes

