Alianza Lima: Rodrigo Vilca cerca de llegar a préstamo y disputar Liga 1 y Copa Libertadores 2022

Rodrigo actualmente juega en el Doncaster Rovers de la League One de Inglaterra. Foto: Liga 1

Alianza Lima quiere formar un equipo competitivo y amplio para disputar la Copa Libertadores y la Liga 1 2022. En ese camino, existe un acercamiento con el mediocampisa peruano Rodrigo Vilca, quien hoy está a préstamo en el Doncaster Rovers de la tercera división de Inglaterra. Las conversaciones con el Newcastle United están avanzadas.

“Alianza Lima está por concretar el préstamo del hábil mediocampista peruano Rodrigo Vilca quien pertenece al Newcastle United de la Premier League. Hay conversaciones muy avanzadas y todo hace indicar que se convertirá en jugador blanquiazul”, informó el periodista José Varela, quien sigue muy de cerca los movimientos del cuadro de La Victoria.

El momento del volante en la League One no es el mejor, hace tres partidos que no sale en lista en un equipo que pelea por no descender y que al día no tiene técnico. En la presente temporada lleva 611 minutos disputados, donde solo ha marcado en una oportunidad. Antes, con las Sub-23 del Newcastle United, jugó 138 minutos y marcó un gol además de dos asistencias.

Es importante resaltar que Rodrigo Vilca es hincha de Alianza Lima y cuando en el 2020 se interesaron por el tras su gran momento en el equipo ‘Edil’, no dudó en mostrar su alegría. “He tenido conversaciones con mi representante Elio Casareto. Nada oficial. Pero, si me llegan a llamar, estaría muy contento. Uno trabaja para eso. Estoy agradecido que me consideren en Alianza, sin embargo, me debo a Deportivo Municipal y deseo ganar un título con el club o clasificar a un torneo internacional”, comentó.

Además, reconoció que en algún momento estuvo en el cojunto ‘íntimo’ cuando buscaba equipo. “Yo salí de Vallejo y me fui a Universidad San Martín. Entrené un día y no volví nunca más. Me voy para Alianza Lima y me dan duro en los entrenamientos. El profesor ‘Chicho’ Salas me puso de titular y no sé que pasó que terminé en Deportivo Municipal”.

Rodrigo Vilca celebra su primer gol en el Doncaster Rovers. Foto: League One.