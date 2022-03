Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, visita Gamarra y se sorprende por los precios: “¿Un polo 50 soles?”

Kyara Villanella contó la divertida anécdota que vivió cuando visitó Gamarra. (Foto: Instagram)

Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, está causando sensación no solo en el Miss Perú La Pre, donde consiguió entrar al Top 20 junto a otras bellas jovencitas, sino también en TikTok. La adolescente de 14 años se volvió viral por un curioso comentario que hizo junto a su amiga.

Resulta que Kyara realizó una transmisión en vivo junto a Luciana Huerta, otra popular influencer de la plataforma. Fue allí que la hija de la lideresa de Fuerza Popular contó que hace poco visitó el Emporio Comercial de Gamarra para comprar ropa a bajo precio, pero se llevó una gran sorpresa cuando consultó los precios.

“Oye Luciana, había unos polos hermosos, pero cuando fui pregunté ‘¿señorita, cuánto está este polo?’ Me dijo 50 soles. ¿Un polo 50 soles? Me quedo así (sorprendida). Yo con 50 soles me compro 50 panes... con papa”, precisó la joven, desatando las risas de su amiga.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, protagoniza video viral en TikTok. (VIDEO: TikTok/@idk23sam)

Esta reacción no pasó desapercibida por los seguidores de la adolescente, quienes la felicitaron por saber administrar su dinero y no comprar cuando algo le parecía caro. Incluso, otro grupo aseguró que ese simple gesto demostraba la humildad de Kyara.

“Por eso es que tiene plata, sabe administrarla. En cambio otros gastan lo que no tienen”, “Mentalidad de risa”, “No se trata de solo tener plata, se trata de saber administrar el dinero”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en el video que ya circula en redes sociales.

Usuarios comentan sobre el video viral de TikTok de Kyara Villanella. (Foto: Captura TikTok)

KYARA VILLANELLA REACCIONA A SU VIDEO VIRAL

La hija de Keiko Fujimori decidió tomar con buen humor el vídeo viral que protagonizó hace poco, por lo que no dudó en alentar a sus seguidores a probar “el pan con papa”, el mismo que a muchos les pareció curioso debido a la extraña combinación.

“Prueben el pan con papa” y “Amo este TikTok jajajajajaja” , comentó Kyara Villanella, quien acumula ya en su cuenta más de 870 mil seguidores.

Cabe resaltar que hasta el momento el TikTok de la conversación de la joven influencer supera el millón de vistas y posee más de 200 mil ‘me gusta’.

Kyara Villanella reacciona a su video viral. (Foto: Captura TikTok)

KYARA VILLANUEVA Y POR QUÉ POSTULÓ AL MISS PERÚ LA PRE

Kyara Villanella está cada vez más cerca de ingresar al Top 10 del Miss Perú La Pre. Con el fin de conquistar al jurado y a los seguidores del certamen, la adolescente reveló las razones que la llevaron a participar este año. Además, dio algunos datos pocos conocidos de su vida.

“Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior ”, fue el mensaje de Kyara compartido por la organización.

“ Estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me está brindando la oportunidad de aprender y conocer a varias chicas hermosas y únicas. Espero poder ayudar a demostrar a otras personas de que todos tus sueños se pueden cumplir”, añadió.

Presentación de Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori. (Foto: Instagram/@missperulapre)

Recordemos que la influencer de 14 años postuló al Miss Perú La Pre en el 2021 y su casting se hizo viral rápidamente. Sin embargo, la menor terminó descartando su candidatura por motivos que no quiso revelar en su momento.

SEGUIR LEYENDO: