Guillermo Dávila regresa al Perú para brindar concierto: ¿Se reencontrará con su hijo Vasco Madueño?

Guillermo Dávila regresa al Perú en mayo. (Foto: Instagram)

Después de participar en La Voz Perú, donde su equipo resultó ganador, el cantante venezolano Guillermo Dávila anuncia su regreso a Lima para brindar un concierto el próximo mes de mayo, con el fin de celebrar el Día de la Madre. El artista presentará su gira “Cerca de ti”, el cual tuvo que postergar a causa de la pandemia.

El artista expresó su deseo de volver a sus seguidores peruanos, y sobre todo a las madres que celebran cada segundo de mayo su día. Cabe indicar que el venezolano recuerda con mucho cariño el país, pues es donde inició su internacionalización

“Para mí fue un gran acontecimiento, cuando llegué por primera vez a Lima, después de haber hecho la telenovela, y al bajar del avión escuchaba que me gritaban Nacho, Nacho, y no podía creer recibir un reconocimiento tan importante. Fue muy contundente y profesionalmente viví muchas cosas”, dijo Guillermo Dávila.

La gira “Cerca de ti”, se realizará el próximo mes de mayo. “Urmar show” es la productora que hará realidad el sueño de las miles de fans del popular “Nacho”, quien ha traspasado fronteras gracias a sus canciones y sus telenovelas.

“Solo pienso en ti”, “Tesoro mío”, “Barco a la deriva”, “Me fascina”, “Sin pensarlo dos veces”, son algunas de las canciones que escucharemos en esta esperada velada.

Cabe indicar que aún no hay detalles de la fecha del show, lugar, el inicio de la venta de entradas ni las zonas designadas . Sin embargo, se sabe que éstas tendrán como características los nombres de las canciones más exitosas del cantante, tales como “Toda la luz”, “Ves cómo es”, “Cada cosa en su lugar”, “Cuando se acaba el amor” y “Me pongo a pintarte”. Además, habrá Meet & Greet.

GUILLERMO DÁVILA REGRESA A PERÚ TRAS ENFRENTAR DURO MOMENTO

El cantante venezolano perdió en el mes de febrero a su hermana María Laura. Tras lidiar con su dolor, usó sus redes sociales para disculparse con unos fans que se acercaron al velorio de su ser querido para pedirle autógrafos y fotos. Sin embargo, él terminó ahuyentándolos.

El cantante señaló que no supo qué hacer en esa situación, y que solo quería privacidad en ese momento por el dolor que estaba sintiendo. “Pido disculpas a mis fans en ese momento tan triste y que Dios te bendiga, María Elena”, se puede leer en la descripción de su video.

“En una noche que no podía estar más triste por la difícil partida de mi hermana, se apersonaron a la funeraria mucha gente sin saber qué podría llegar a ser esto para mí. Solicitando un autógrafo y tomarse una fotografía. Será que a mí no me enseñaron cómo comportarme en esos momentos, y a las fans tampoco”, indica en el audiovisual.

“Esto no es una queja ni un reclamo. Al contrario, yo estoy seguro de que mi hermana estaba feliz de que ese público tan hermoso tuviera esas manifestaciones de cariño y amor. Gracias por ser mi gente y por entender este momento”, señaló Guillermo Dávila en ese momento.

Guillermo Dávila pide perdón por su comportamiento con fans en velorio de su hermana. (Video: Instagram)

¿GUILLERMO DÁVILA SE ENCONTRARÁ CON SU HIJO VASCO MADUEÑO?

Tras el anuncio de Guillermo Dávila a Lima, es imposible no preguntarse si habrá un acercamiento entre el cantante y su hijo Vasco Madueño, quien por muchos años pidió su apellido. En el 2021, tras hacerse la prueba de ADN y confirmar su paternidad, el venezolano usó sus redes sociales para indicar que quiere afianzar sus lazos con el hoy joven de 20 años.

“Hoy quiero afianzar esa relación, de padre e hijo, con él, sin que medie nada más entre nosotros. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido”, indicó a través de un video en su cuenta de Instagram.

Guillermo Dávila quiere afianzar lazos con su hijo Vasco Madueño. (Video: Instagram)

