Sobrino del presidente Castillo presentó una prueba COVID falsa para no asistir al Congreso

Desde que Pedro Castillo fue anunciado como presidente electo de la República, se supo que su sobrino Fray Vásquez Castillo era una figura muy cercana a él. Su nombre volvió a aparecer cuando se supo de las visitas del mandatario a la casa ubicada en Breña, es así que el allegado fue convocado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República y también a la Fiscalía , pero este presentó una prueba de Covid falsa para justiciar su ausencia.

Según un reportaje emitido por Panorama, Vásquez Castillo presentó un documento emitido por el laboratorio GD Laboratorio Clínico, el mismo que habría sido firmado por la doctora Liliana Vásquez Cirineo. Al acercarse a la dirección consignada en la prueba, se logró comprobar que en dicho lugar no funcionaba ningún centro de salud o de toma de pruebas, sino que era un local que estaba en alquiler. “Hace tres meses que se han ido”, señaló un vecino de la zona, pero el documento presentado señala que la prueba fue tomada el 17 de enero de este año.

“Desconozco a esa persona, no he realizado esta prueba”, declaró la doctora que habría firmado el resultado de la prueba de Vásquez Castillo que afirmaba que sí se había infectado del coronavirus. Liliana Vásquez confirmó que el número de colegiatura 076764 sí es de su pertenencia, pero que la firma presentada no es la suya. “Yo no laboro en ese lugar, yo no realizo la toma de prueba”, afirmó la implicada trabajadora de la salud.

Al consultarse a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) sobre el registro del mencionado lugar, señaló que “el laboratorio por que usted (Panorama) consulta, no se encuentra en el Renipress; por ende, no puede ofertar ninguna prestación de salud a la población”. Asimismo, la Municipalidad de Los Olivos confirmó que dicha dirección no registra alguna emisión de Licencia de Funcionamiento o certificado.

POSIBLES DELITOS

“Solicito a su digno despacho la reprogramación de mi declaración y es pues que ante mi preocupación de haberme infectado del virus ómicron, es que recién el día de hoy he podido realizarme una prueba antígeno, la misma que ha arrojado en el análisis de examen: positivo”, se leía en el oficio presentado por Fray Vásquez Castillo ante el grupo de trabajo del Congreso que investiga las visitas del presidente a Breña.

Pedro Castillo en Breña.

La abogada penalista, Romy Chang, determinó que en este caso se podría registrar tres delitos al presentar el resultado de la prueba Covid falsa. Cuatro años de cárcel serían por la falsificación del documento y el uso de este, según la especialista. A esta sentencia se le podría sumar dos años por no contribuir con la administración pública así como cuatro años más por el delito de falsedad genérica “que también sanciona las mentiras en general que perjudican el correcto desarrollo de la investigación”.

Chang agregó que no solo se habrían cometido una afectación al Estado, sino también a la médico cuya firma fue falsificada e identidad usurpada. “Ella tendrá derecho a constituirse como agraviada”, señaló para agregar que también podría recibir una indemnización por los daños que se han cometido contra su imagen.

Fray Vásquez Castillo deberá explicar ante las autoridades engañadas el por qué de su deseo de querer evitar las investigaciones que implican al presidente de la República, Pedro Castillo, y ante las autoridades correspondientes cómo logró falsificar un documento en medio de una pandemia como la que estamos atravesando.

