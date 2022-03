Waldemar Cerrón pidió disculpas a periodistas tras agresiones y exhortó a militantes a “no llegar a esas exageraciones”

Waldemar Cerrón pide disculpas por agresiones de militantes de Perú Libre.

En los exteriores del Congreso de la República, mientras el premier Aníbal Torres solicitaba el voto de confianza la noche de ayer, cinco periodistas, de diferentes medios, fueron agredidos por militantes del partido oficialista Perú Libre.

Al respecto, el parlamentario Waldemar Cerrón pidió las disculpas del caso a nombre de su bancada y condenó la violencia “venga de donde venga”, por lo que hizo un llamado a los simpatizantes del partido de Gobierno a “no llegar a esas exageraciones”.

“A nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta el radicalismo. Condenamos la violencia venga de donde venga. Expresamos también las disculpas necesarias, si en algún momento ambas condiciones sociales, configuraciones, como el día de ayer, habrían agredido a la prensa. Creo que no debe darse”, comentó.

“Desde aquí hago un llamado a los militantes, simpatizantes, a no llegar a esas exageraciones. Ha habido una agresión a una dama, a quien pedimos las disculpas necesarias”, añadió.

En tanto, la legisladora Margot Palacios, también de la bancada de Perú Libre, exigió una investigación para determinar si los presuntos agresores eran militantes del partido oficialista.

“[¿Los manifestantes eran de Perú Libre?] Eso no lo puedo determinar. Tiene que haber una investigación en la cual se pueda definir si eran miembros del partido. No puedo adelantar opinión. En una movilización participan diferentes ciudadanos de diferentes condiciones, pensamientos. Nosotros no lo podemos controlar”, dijo en entrevista para Exitosa.

En esa línea, Palacios precisó que en las manifestaciones de ayer participaron ciudadanos de distintas ideologías, sectores y clases sociales, pero que los une el rechazo al “Congreso obstruccionista, que amenaza cada semana con vacar al presidente”.

Por su parte, el presidente de la república, Pedro Castillo, desde Mala, dijo que esta clase de actitudes agresivas las “tenemos que corregir inmediatamente” y manifestó su rechazo a este tipo de ataques.

Mientras que el jefe del gabinete, Aníbal Torres, repudió el ataque de parte de simpatizantes de Perú Libre hacia el grupo de periodistas que estaban realizando su labor informativa. “Repudio todo tipo de violencia provenga de donde provenga y lo que ayer la población hizo está muy mal y contraviene a la ley. Eso no se debe repetir y las personas que hayan incurrido tendrán que ser investigadas por la autoridad”, publicó en sus redes sociales.

Luego, en una entrevista en RPP, Torres comentó que “los intereses partidarios hay que dejarlos de lado y anteponer el Perú. Todos hay que trabajar conjuntamente. Todos tenemos una tarea muy seria como el de lograr la seguridad ciudadana, que nuestros estudiantes vuelvan a la presencialidad con todas sus comodidades posibles, hay que trabajar durísimamente para recuperar la infraestructura que ha estado abandonada en 200 años”

IPYS SE PRONUNCIA TRAS AGRESIONES A PERIODISTAS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reportó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que “periodistas de varios medios de comunicación que cubrían la presentación del Gabinete (...) fueron atacados a golpes, empujones e insultos por manifestantes afines al gobierno de Pedro Castillo”.

Del mismo modo, indicaron que la fotógrafa de la revista Caretas, Romina Solorzano, fue arrastrada de los cabellos. En tanto, los reporteros gráficos Diego Vertiz, de Diario Uno, John Reyes de La República y uno más de una agencia internacional recibieron empujones, arañones y golpes.

Por tal motivo, IPYS consideró que estos actos de violencia contra los reporteros “tienen como finalidad perjudicar la cobertura de temas de alto interés público, violando el derecho a la información y poniendo en riesgo la seguridad de los periodistas”.

