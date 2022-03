Kira Alcarraz, de Somos Perú, asegura que recibió presiones para votar a favor del gabinete

Kira Alcarraz, congresista de la bancada de Somos Perú. | Foto: Congreso de la República

La congresista Kira Alcarraz, de la bancada de Somos Perú, quien votó en contra de darle el voto de confianza al gabinete de ministros presidido por Aníbal Torres, aseguró que recibió presiones para cambiar su voto durante la sesión que inició el martes 8 de marzo y terminó la madrugada del día siguiente.

La parlamentaria, cuyo partido tiene participación en el gabinete ministerial en la cartera de Cultura (con Alejandro Salas), mencionó que, si bien no le han propuesto votar por una u otra opción, sí ha recibido “insinuaciones”.

“Me han insinuado directamente. (…) Yo dos veces voté en contra del Gabinete Bellido y ahora al Gabinete Torres, la única vez que voté a favor fue por Mirtha Vásquez. (…) Siempre estamos rodeados de gente que dice que ‘cambie el voto’, que [los ministros] van a cambiar, que ‘nos van a recibir [en sus despachos]”, manifestó en una entrevista radio Exitosa.

Alcarraz prefirió no decir de qué sector recibió las insinuaciones; sin embargo, indicó que no fueron congresistas de Perú Libre.

“No ha sido gente de Perú Libre, es gente de los alrededores, que están ahí y mandan indirectas. Te dicen ‘oye, ¿por qué no apoyas?’ y yo dije que ‘no voy a apoyar porque no me representan’. No me voy a prestar a reunirme con un ministro porque luego van a decir que estoy negociando. Por eso me quedé en mi curul esperando simplemente a que empiece la votación”, sostuvo.

¿POR QUÉ VOTÓ EN CONTRA?

Consultada por las razones que hicieron que vote en contra del gabinete de Aníbal Torres, que tiene participación de Somos Perú, Alcarraz sostuvo que lo hizo porque hasta el momento el Gobierno no ha declarado la emergencia alimentaria, pese a que lo viene solicitando desde el inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo.

También sostuvo que hay ministros que no atienden a la población ni a los congresistas y cuestionó al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado,

“Hay ministros cuestionados en el gabinete. Hay ministros que no trabajan, que no hacen nada. No atienden a los alcaldes, a la población ni a los congresistas”, dijo.

“Lo voy a decir con nombres porque yo no tengo que negociar mi voto. El ministro de Vivienda no ha sido removido de su cargo en 8 meses. Delante mío, ofreció a seis distritos del Sur que los iba a atender, pero me salgo enterando que el ministro nunca se comunicó con ellos”, agregó.

GABINETE TORRES OBTUVO LA CONFIANZA

Este miércoles, pasada la 1 a.m., el pleno del Congreso de la República le otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres. La votación registró 64 votos a favor, 58 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor los 31 congresistas de Perú Libre, 12 miembros de Acción Popular, 6 de Perú Democrático, 5 de Juntos por el Perú, 4 de Alianza Para el Progreso, 3 de Somos Perú y 3 de Podemos Perú.

Votaron en contra Fuerza Popular (22 votos), Avanza País (10), Renovación Popular (9). Alianza Para el Progreso (9), Acción Popular (2), Somos Perú (2), Podemos Perú (1) y el Partido Morado (3).

En abstención votaron dos congresistas de Alianza Para el Progreso: su vocero, Eduardo Salhuana; y Magaly Ruiz.

