Moción de vacancia: ¿Cuándo se debatirá admisión del documento que busca vacar a Pedro Castillo

| Foto: Agencia Andina

En noviembre del 2021, la congresista Patricia Chirino, de Avanza País, impulsó la primera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, sin embargo, esta no prosperó al no alcanzar los votos suficientes en el Pleno del Congreso. Esta vez, el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular, ha vuelto a presentar una moción para vacar a Castillo y esta vez asegura que su pedido cuenta con 50 firmas de respaldo y, al momento de su votación, espera llegar a los 52 votos necesarios para que el jefe de Estado o su abogado acudan al pleno a responder los cuestionamientos.

Sin bien esta moción aún no tiene una fecha, se espera que, entre este martes o miércoles, se designe una fecha para su debate. Al tratarse de una moción de orden del día esta puede ser fundamentada por su autor (Jorge Montoya) por un tiempo no mayor de cinco minutos, y los grupos opositores tienen un minuto cada uno, con un máximo de cinco minutos entre todos. Sin embargo, la presidenta puede señalar un tiempo menor.

Si en la primera moción de vacancia presidencial de noviembre, Chirinos acusaba una “absoluta falta de respeto a la ley, por su falta de transparencia en la toma de decisiones y sus constantes mentiras ante el país” por parte del mandatario; en la moción presentada por Jorge Montoya se establecen nuevos fundamentos vinculados a presuntas denuncias y contradicciones atribuidas al jefe de Estado

De hecho, en el documento, se consignan 20 razones de la oposición para vacar a Pedro Castillo:

CONTRADICCIONES Y MENTIRAS

Hace referencia a las investigaciones fiscales y a que el presidente “habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica” por brindar información falsa en las investigaciones por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso Provías Descentralizado en las adjudicaciones de la obra Puente Tarata a la empresa vinculada con la lobbista Karelim López.

También se indica que “Pedro Castillo ha desconocido sus propias afirmaciones sobre las reuniones que mantuvo con la señora Karelim López Arredondo en Palacio de Gobierno. Así, en la entrevista con CNN declaró públicamente haberla recibido en Palacio de Gobierno el día 18 de octubre de 2021. Sin Embargo, en las respuestas dadas a la fiscal niega totalmente ese hecho diciendo que ‘no puede precisar que exista esa reunión’”

DESIGNACIONES DE MINISTROS

También se cuestiona que el presidente haya designado a personas “más que cuestionables para diversos ministerios”. El documento menciona a los ministros de Salud, Hernán Condori; Justicia y Derechos Humanos, Ydelfonso Narro; entre otros. Además, se argumenta que las designaciones hechas por Castillo “son muestra de una incapacidad moral permanente, pues quebranta constantemente principios constitucionales”.

GABINETE EN LA SOMBRA

Citan supuestas declaraciones de la expremier Mirtha Vásquez; el ex secretario de Palacio, Carlos Jaico; y otros; para indicar que existiría un gabinete paralelo o “en la sombra”, lo cual constituiría una “clara infracción constitucional”.

REUNIONES DE PEDRO CASTILLO

También se mencionan reuniones de cuestionados empresarios con el jefe de Estado, sus familiares o el ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, que han sido divulgadas por informes periodísticos.

MAR PARA BOLIVIA

Se habla de la entrevista que Pedro Castillo dio a la cadena internacional CNN en el que se muestra “a favor, conque Bolivia tenga acceso al mar mediante un referéndum para decidir si el Perú le da no mar a ese país”. Argumentan que se habría cometido el delito de atentado contra la integridad nacional.

IMPLICADO EN PEDIDOS DE SOBORNOS

Señalan que en noviembre “cinco días antes de que el Ministerio de Interior publique la llista de ascensos de la PNP, Javier Bueno, quien entonces era subcomandante general de la institución, solicitó su pase al retiro. Después de más de dos meses, el general PNP (r) dijo que su salida se debió a un conjunto de irregularidades en el proceso de promoción que implican al presidente Pedro Castillo”.

REUNIONES CON PROVEEDORES DEL ESTADO

Se indica que el mandatario mantuvo reuniones secretas en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, con personas vinculadas a proveedores del Estado como Karelim López.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Se mencionan las visitas de Karelim López a palacio de Gobierno y a Bruno Pacheco. “Unos días después de tres de estas visitas (...), el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía al que asesora López, obtuvo la adjudicación de un contrato por 232,5 millones de soles de Provías Descentralizado”.

Otras razonas son:

- El silencio del presidente ante el hallazgo de los fiscales de 20 mil dólares en el baño del despacho del ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, investigado por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

- Eric Huaymana, chofer del presidente Pedro Castillo, depositó 20 mil soles a Bruno Pacheco, un presunto delito de enriquecimiento ilícito en investigación.

- Filtración de las pruebas docentes de maestros.

- Informe periodístico que menciona que Pedro Castillo recibió en palacio a Karelim López, gerente de PetroPerú y Heaven Petroleum. Esta última empresa ganó luego una millonaria licitación para la venta de biodisel.

- Dirigentes de Perú Libre habrían pagado 40 mil soles a un Hacker por borrar información en un caso de lavado de activos de “los Dinámicos del Centro”.

- La denuncia de funcionario de PetroPerú contra su gerente general, Hugo Chávez, por presuntamente eliminar pruebas de una “irregular licitación”.

- El presidente Castillo confirmó a la Fiscalía que mantuvo conversaciones con el excomandante Vizcarra sobre el proceso de ascensos militares.

- Aspirante a colaboradora eficaz organizó fiestas para la hija del presidente Castillo, quien luego dijo no saber nada del hecho.

- Nombrar a Daniel Salaverry como presidente de PeruPetro, sin tener un perfil idóneo.

- Haber reconocido en una entrevista que no está preparado para ser presidente del país.

- Injerencias en el nombramiento de ministros por parte del partido Perú Libre.

- Las revelaciones de Karelim López en su condición de aspirante a colaboradora eficaz.

