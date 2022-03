Pedro Castillo ante el voto de confianza: “Esperamos que el Congreso se ponga del lado del pueblo”

Pedro Castillo, presidente del Perú.

Aníbal Torres se presentará este martes 08 de marzo ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. En horas de la tarde, el titular de la PCM, llegará hasta el hemiciclo para exponer el plan de trabajo que tiene previsto su gabinete.

Ante esto, el presidente Pedro Castillo se pronunció y espera que el Congreso de La República le otorgue el voto de confianza al gabinete ministerial en pro del país.

“Estamos a la espera de que el Congreso se ponga del lado del pueblo, me están acompañando algunos congresistas de la región de Lambayeque, más allá del ruido político hay que agendar los temas más urgentes como el retorno a la presencialidad, el tema de los desastres naturales, de los pueblos que piden se les atienda con agua y desagüe”, expresó.

Durante su viaje de trabajo a la ciudad de Lambayeque para la entrega de unos colegios, el jefe del Estado manifestó que “más allá del ruido político hay que agendar los temas más urgentes como el retorno a la presencialidad (en las escuelas), el tema de los desastres naturales, de los pueblos que piden se les atienda con agua y desagüe”.

Pedro Castillo precisó que el Congreso “nos tiene que dar (el voto), creo que la mayoría de congresistas saben que primero está el país, saben que hay una agenda nacional a la que hemos venido a atender”.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que hay un “grupo minúsculo” con agenda propia, que intentaría rechazar el voto de confianza al Gabinete. Pese a ello, aseguró que confía en los congresistas que también quieren trabajar por los más necesitados del país.

Recordemos que existen algunos parlamentarios que han puesto como condición dar su voto siempre y cuando Hernán Condori, ministro de Salud, sea retirado del gabinete ministerial. Cabe mencionar que la investidura del equipo que conforma el gabinete Torres, necesita 66 votos a favor y hasta ahora tiene asegurados 45.

MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Este martes también se presentará el documento oficial de la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Jorge Montoya, parlamentario de la bancada Renovación Popular, es el encargado de presentar dicho pedido. Según reveló cuenta hasta ahora con 40 rúbricas.

El legislador expresó que, en un principio, espera juntar las 52 firmas para tener asegurada la admisión a debate de la moción, pero que finalmente decidió presentarla con las firmas que sumó hasta la fecha.

“En el transcurso del día se van a ir sumando. Ayer estaban las oficinas cerradas y la firma electrónica requiere de asistencia para hacerlo. Me imagino que hoy empezarán a firmar los que deben hacerlo. Necesitamos 26 y las tenemos hace más de una semana”, señaló en diálogo con Canal N.

Jorge Montoya se mostró "decepcionado" porque no reúne las firmas necesarias. Foto: Andina

“El día de mañana (este martes) a las nueve de la mañana estamos presentando la moción con las firmas que tengan”, sostuvo Montoya, quien espera que durante la jornada de este lunes se logren más.

En relación al voto de confianza, el congresista marcó su postura y aseguró que no votarán a favor.

“El Congreso ha dado la confianza a dos gabinetes en vano porque no han cumplido con lo que se suponía que habían prometido cumplir. Ahora vamos a mantener la misma posición de no dar la confianza (...) Sigue el mismo premier, no hay ningún cambio en el MTC. Es más de lo mismo”, declaró.

SEGUIR LEYENDO