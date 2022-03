Magaly Medina cuestiona a Yahaira Plasencia por desconocer que se hizo famosa por Jefferson Farfán: “Es una malagradecida”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia. (Foto: Captura ATV e Instagram)

Yahaira Plasencia en una entrevista con Magacín 247 señaló que ella se abrió paso en el mundo artístico por merito propio, algo con lo que no concuerda Magaly Medina, quien le recordó que se hizo popular por haber mantenido un romance con Jefferson Farfán que por ser cantante de salsa.

Asimismo, consideró que ella todavía no se ha ganado el respeto del público al no tener ningún reconocimiento internacional. “No ha ganado un Grammy, no ha ganado un Billboard, un Premio Lo Nuestro, nada, no ha grabado un nuevo disco, no hay video, no hay nada”, comentó.

En otro momento, la ‘Urraca’ precisó que fue el futbolista el que la sacó de la agrupación en la que era corista para darle su propia orquesta, donde finalmente consiguió hacerse un espacio como cantante.

“ En la vida siempre hay que ser agradecidos, porque Jefferson Farfán apostó por ella y no es necesario que nadie nos lo cuente porque lo hemos visto, él la separa del grupo Son Tentación, le da su propia orquesta ”, añadió.

“Gracias a la gran popularidad que Jefferson Farfán tiene, es que eso la ayuda a ella sobresalir y hacerse conocida. Cuando salía con el ‘Churrito’ Hinostroza solo la conocía su familia, nadie la conocía”, precisó.

SU PASO POR SON TENTACIÓN

Como se recuerda, antes que Yahaira Plasencia forme su propia orquesta y hasta saque sus propios temas, ella formó parte de la orquesta Son Tentación, donde realizaba coros para la líder Paula Arias.

“ A ella la conocemos, ni siquiera cuando estaba en Son Tentación, ella era una más del montón, era de esas que solo estaban al lado de la cantante principal . Entonces Yahaira Plasencia se hace conocida cuando ella sale con Jefferson Farfán, ahí es cuando la conocemos”, indicó Magaly Medina.

LE PIDIÓ NO OLVIDAR SU PASO

Magaly Medina sostuvo que ella personalmente no siente admiración por Yahaira Plasencia, pues a diferencia de otras artistas, ella tuvo gran popularidad de una manera bastante fácil, siendo pareja de uno de los futbolistas de la selección peruana más influyentes de aquellos años.

“Eso de venir ahora a tener un ataque de amnesia y negar tu pasado, porque no puedes negarlo, si a ti te hubiera costado sola, solita, realmente definitivamente todos te admiraríamos, pero definitivamente una de las razones por las que personas como yo no admiramos es porque a ti las cosas se te han dado fácil”, comentó.

SU CARRERA SE ENCUENTRA ESTANCADA

La conductora de Magaly Tv: La firme también tuvo duras palabras contra Yahaira Plasencia, señalando que en estos momento su carrera se ha visto estancada, pues nadie habla de ella y no se conoce que tenga otros proyectos de momento.

“ Después que ella termina con Jefferson Farfán, mejor dicho luego que regresa de Rusia, ella deja de ser la noticia que era antes. Además su carrera ha ido en declive, no sale del Perú, ni siquiera Sergio George la empelota ”, precisó.

“De verdad es que es bien malagradecida. Está bien que quiera desconocer una parte de su pasado, pero no hay que desconocerlo, porque justamente nosotros el público, sí tenemos memoria, aunque ella quiera borrar ciertos capítulos de su vida”, sentenció.

Magaly Medina le recordó a Yahaira Plasencia que era una cantantes desconocida antes de iniciar su relación sentimental con Jefferson Farfán.

