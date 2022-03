Guty Carrera recuerda a Melissa Loza y asegura que no le fue infiel, pero sí salió con Milett Figueroa: “Infidelidad nunca hubo”

Guty Carrera aseguró que no le fue infiel a Melissa Loza. (Foto: Captura/ Instagram)

Guty Carrera brindó una de sus últimas entrevistas antes de volver a México. Como se recuerda, el modelo anunció que brindó una de sus últimas entrevistas antes de volver a México. Como se recuerda, el modelo anunció que volvería a tierras mexicanas para grabar las promociones del programa Resistiré de MTV , en el que participa al lado de su novia Brenda Zambrano.

En conversación con la periodista Milagros Leiva para su canal de YouTube, “Vida y Milagros”, el popular ‘Potro’ recordó a su expareja Melissa Loza y toda la polémica que causó el fin de su relación por una supuesta infidelidad con la actriz y modelo Milett Figueroa.

Recordemos que en el 2014, cuando Guty y Melissa estaban en una relación sentimental y eran integrantes de Esto es Guerra, se vieron envueltos en un escándalo luego de que se acusara al chico reality de serle infiel y se difundieran fotos íntimas de él que le enviaba a Milett Figueroa.

“Cuando pasó el episodio de la supuesta infidelidad hacia Melissa, para mí fue duro . No entendía por qué me acusaban de ciertas cosas, me dolía ver sufrir a mi familia, pero luego entendí que es parte de. Entendí que, si bien uno no debe permitirlo, pero, si uno se conoce a sí mismo, ¿por qué preocuparse?”, comenzó diciendo el modelo cuando la periodista le consultó si la prensa tergiversó algún hecho de su vida pasada.

Asimismo, contó que su madre fue una de las personas que lo apoyó en aquel entonces. “Yo me sentía respaldado por mi familia, por mi mamá, mi hermana y tuve un grupo de amigos que me apoyó y no me sentí solo”.

NO LE FUE INFIEL A MELISSA LOZA

Durante la entrevista, Guty Carrera aseguró que no le fue infiel a la modelo. “Infidelidad nunca hubo, siempre lo he dicho. Para algunas personas sí hay infidelidad, para otros no”, dijo para luego contar cómo sucedieron los hechos.

“Termina la relación con Melissa, hay un cierto tiempo y yo tengo una salida con Milett Figueroa. No pasó absolutamente nada más que una salida y lo reconocí. Se lo dije a Melissa, a la producción, a mi mamá, a todos”, agregó.

Guty Carrera indicó que hubo algunas personas que no le creyeron, pero no pudo hacer nada al respecto. Además, señaló que tuvo intenciones de salir con la actriz porque pensó que su relación amorosa con Melissa había terminado definitivamente.

“Cuando yo tengo una salida con Milett, yo pensé que no iba a regresar con Melissa. Pasó un tiempo y yo vuelvo con Melissa. Nunca le comenté esto, consideré, por mi inexperiencia, que no era necesario decirlo porque lo iba a tomar a mal, no quería tener problemas y así retomamos la relación”, sentenció

Guty Carrera recuerda a Melissa Loza y asegura que no le fue infiel, pero sí salió con Millet Figueroa. VIDEO: YouTube

NO TIENE COMUNICACIÓN CON MELISSA LOZA

Milagros Leiva le consultó a Guty Carrera si mantiene algún tipo de relación con Melissa Loza en la actualidad, pues en último 21 de febrero ambos se vieron las caras en el estreno de la nueva temporada de Esto es Guerra.

“Ningún tipo de relación, solo de respeto. Si la veo, la saludo pero más allá de eso no hay ningún tipo de relación. Yo creo que es suficiente dado todo lo que se dio en ese momento (...) Claro que nos hemos visto (en Esto es guerra) y hola y chau. Yo tengo muy buenos recuerdos de la relación”, expresó.

