Reniec activa DNI exprés: duplicado en 24 horas antes del 7 de junio

La medida será exclusiva para ciudadanos con DNIe vigente que necesiten un duplicado del mismo documento para acudir a las urnas - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) activó el servicio DNI exprés para que los electores puedan obtener, en un plazo de 24 horas, el duplicado del documento nacional de identidad electrónico en casos de pérdida, robo o deterioro, antes de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio.

La entidad precisó que esta modalidad estará disponible desde el viernes 5 hasta las 10:00 del domingo 7 de junio. El beneficio se dirigirá únicamente a ciudadanos que ya cuenten con un DNIe y requieran un duplicado del mismo documento para acudir a las urnas.

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Reniec informó que la gestión del duplicado de DNIe se realizará solo por internet, mediante su plataforma institucional. El solicitante deberá completar el pedido en línea y elegir el punto de entrega entre 27 agencias habilitadas. Para conocer el listado oficial de sedes autorizadas, la institución indicó que se puede revisar el siguiente enlace (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15puKsWlbkKb4QapHxDOBboRByPX6_nG6/edit?gid=120641871#gid=120641871)

La medida busca asegurar que los ciudadanos mantengan su documento de identidad al día durante los días previos a la votación. Reniec remarcó que el servicio se enfocará en situaciones puntuales y no aplicará para otros supuestos distintos a los comunicados por la entidad.

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El DNI electrónico es el único documento permitido para votar este domingo - Créditos: Andina.

¿Cómo tramitar el DNI exprés?

Pasos para completar el proceso 100 % virtual:

Tramita tu DNIe vía web: Ingresa a la página oficial del Reniec para solicitar tu duplicado de DNIe. Valida tus datos y selecciona solo una de las 27 agencias habilitadas para el recojo. Revisa la lista antes de elegir.

Paga la tasa en línea: En la sección de pago, selecciona la opción “Realizaré el pago con mi tarjeta de crédito o débito”. Podrás pagar a través de Yape o con tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.

Verifica el estado y listo: Haz el seguimiento del avance de tu trámite en línea aquí: https://www.gob.pe/13388 . Cuando esté al 100%, acércate a la oficina seleccionada para el recojo exprés.

El organismo también detalló los requisitos para acceder a esta alternativa rápida de emisión del DNIe. La institución recalcó que el trámite será virtual y que el recojo deberá efectuarse en la agencia escogida durante la solicitud, sin cambios posteriores.

Requisitos indispensables:

Solo aplica para DNIe vigente.

El trámite es solo vía web y recojo en la oficina habilitada para este trámite.

Este servicio es exclusivamente para casos de pérdida, robo o deterioro.

Los electores deberán llevar su DNI para emitir su voto - Créditos: Reniec.

Reniec sostuvo que el despliegue del DNI exprés forma parte de sus acciones para garantizar el derecho a la identidad y facilitar la participación ciudadana en el proceso electoral. Como antecedente, recordó que durante las Elecciones Generales del 12 de abril una medida similar permitió emitir 2807 duplicados de DNI por pérdida o robo entre el 8 y el 12 de abril. En algunos casos, la entrega se concretó apenas una hora después de presentada la solicitud, según indicó la entidad.

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Para consultas y orientación, Reniec habilitó a Renata, su asistente virtual de WhatsApp, en el 990 182 569. También se puede llamar a ALÓ RENIEC: 315-4000 anexo 1900.

DNI vencido es válido para votar

En esta segunda vuelta regirá una medida excepcional: los ciudadanos podrán emitir su voto con el DNI vencido, tal como sucedió en la primera vuelta. El Reniec y la ONPE informaron que la disposición busca ampliar la participación y evitar que la fecha de caducidad del documento impida sufragar el día de la elección.

Las autoridades también precisaron que algunas constancias no sustituyen al DNI en la mesa de sufragio. Entre ellas figura el C4 (Certificado de Inscripción), que acredita la inscripción de una persona en el Registro Único de Personas Naturales, pero no autoriza a votar ni cumple los requisitos de identificación exigidos durante la jornada electoral.

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