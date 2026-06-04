Perdiste tu DNI antes de votar: estas son tus opciones para poder votar este 7 de junio

En la antesala de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado una serie de alternativas para quienes hayan extraviado su Documento Nacional de Identidad (DNI) poco antes de la jornada electoral.
Desde el 5 hasta el 7 de junio, los ciudadanos que requieran un duplicado urgente podrán acceder a procedimientos exprés que facilitan la obtención del documento en menos de 24 horas, según informó el propio organismo. Esta medida busca asegurar que ningún votante quede impedido de ejercer su derecho por motivos administrativos, en especial a tan solo horas de acudir a las urnas.
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Opciones disponibles para quienes extraviaron el DNI
El RENIEC detalló que los ciudadanos que pierdan su DNI electrónico (DNIe) entre el 5 y el 7 de junio tendrán la posibilidad de solicitar un duplicado por internet y recogerlo en un plazo máximo de 24 horas. El servicio, denominado “DNI Express”, se habilitará únicamente para el contexto electoral y permitirá el recojo en alguna de las 27 oficinas designadas a nivel nacional.
El trámite puede iniciarse desde la web oficial del organismo (https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano), con un costo de S/ 33 que puede abonarse con tarjeta de débito, crédito o mediante la aplicación Yape.
La institución subrayó que los plazos habituales para la entrega de duplicados se han reducido de manera considerable por motivo de las elecciones. La recomendación para la ciudadanía es iniciar el trámite lo antes posible para evitar contratiempos y asegurar la participación en los comicios.
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Procedimiento según el tipo de DNI
Quienes posean un DNI electrónico vigente pueden solicitar el duplicado a través de la plataforma web, siempre que realicen el pago de S/ 33,00 bajo el código de tributo 00522. El proceso requiere ingresar los datos personales y seleccionar una oficina de recojo cercana al domicilio. El pago se efectúa en la misma plataforma, admitiendo tarjetas y Yape como medios válidos.
En el caso de quienes hayan perdido un DNI azul vigente —ni caducado, ni dentro de los 60 días previos a su vencimiento, ni con la leyenda “No caduca”—, el duplicado se solicita en la web del RENIEC. Posteriormente, se emitirá un nuevo DNI electrónico 3.0 con una vigencia de diez años. El pago, en este caso, es de S/ 30,00 con el código de tributo 02121 y puede gestionarse mediante Yape, agentes BCP, la plataforma págalo.pe, el Banco de la Nación o sus agentes autorizados.
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El trámite se puede iniciar desde la comodidad del hogar descargando la aplicación DNI BioFacial, que solicita una captura de imagen para validar la identidad.
¿Puedo votar con mi comprobante de pago?
El organismo aclaró que el voto únicamente podrá ejercerse presentando el DNI físico. No se aceptará el comprobante de trámite ni la constancia de gestión como documento válido para sufragar.
“El voto solo puede ser ejercido con el DNI físico”, señaló.
Oficinas habilitadas para recojo de DNI
Regiones
- Arequipa: Calle San Juan de Dios N° 122
- Cajamarca: Jirón Del Comercio N° 633
- Chiclayo: Avenida Balta N° 680
- Chimbote: Jirón Enrique Palacios N° 504-506
- El Porvenir: Jirón Gabriel Aguilar N° 1657
- Huamanga: Jirón San Martín N° 473
- Huánuco: Jirón 28 de Julio N° 825
- Ica: Avenida San Martín N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035
- Iquitos: Jirón Próspero N° 201
- Jaén: Calle Mariscal Ureta N° 915
- Pucallpa: Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna N° 891
- Puno: Jirón Arequipa N° 1143 - 1145
- Tacna: Calle Deústua N° 173
- Trujillo: Avenida Pablo Casals Mz. A Lt. 6
- Víctor Larco (Trujillo II): Avenida Víctor Larco N° 1096
Lima Metropolitana y Callao
- Barranca: Avenida Independencia N° 674
- Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440
- Independencia: Calle Los Andes N° 486 Urb. Industrial Panamericana Norte
- Jesús María: Jirón Talara N° 130
- Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545
- Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N° 230
- Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241
- San Borja: Avenida San Luis N° 1673
- San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores Lote 1 Mz. G
- San Juan de Miraflores: Avenida Guillermo Billinghurst N° 767
- San Martín de Porres: Avenida Eduardo de Habich N° 590
- Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947
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