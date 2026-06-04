Perú

Salsa Lima Festival 2026 a un paso del sold out en el Estadio San Marcos

El festival de salsa más convocante del país ya superó las 30 mil entradas y se acerca al sold out a poco más de un mes de la fecha prevista para el espectáculo

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Salsa Lima Festival 2026 a un paso del sold out en el Estadio San Marcos
Salsa Lima Festival 2026 a un paso del sold out en el Estadio San Marcos

A más de treinta días de la realización del Salsa Lima Festival 2026, la venta de entradas ha superado las 30.000 localidades, lo que anticipa un lleno total en el Estadio San Marcos. El evento, programado para el 11 de julio, ha generado una respuesta masiva por parte del público, que busca asegurar su lugar en una de las jornadas musicales más esperadas del año.

La cifra alcanzada en la venta anticipada evidencia el arraigo que mantiene la salsa en el público peruano, que se prepara para recibir a los máximos exponentes del género.

La organización del festival destaca que la demanda se mantiene sostenida y que el ritmo de ventas no ha disminuido. El entusiasmo se explica por la magnitud del cartel, que reúne a reconocidos artistas de distintos países y generaciones. Para la industria del entretenimiento, la convocatoria representa un impulso relevante y consolida a Lima como sede de grandes festivales internacionales.

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Póster del Salsa Lima Festival con numerosos cantantes de salsa, hombres y una mujer, sonriendo. Se ve el logo del evento, 11 de julio y Estadio San Marcos
El Salsa Lima Festival reúne a grandes leyendas del género en el Estadio San Marcos el sábado 11 de julio, prometiendo un espectáculo inolvidable en dos escenarios estelares.

Un cartel de leyendas y una producción sin precedentes

La edición 2026 contará con figuras históricas como Óscar D’León, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India y Tito Nieves. A ellos se suman artistas destacados como Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz, Hildemaro, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Aponte, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y La Sonora Ponceña. El despliegue artístico abarca más de 17 exponentes, quienes se presentarán en dos escenarios principales con actuaciones simultáneas.

La propuesta del festival apunta a ofrecer una experiencia integral, apoyada en tecnología avanzada, sonido de alta fidelidad, pantallas gigantes y zonas diferenciadas para el público.

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Póster del Salsa Lima Festival con el título, fecha, lugar y fotos de más de veinte artistas de salsa, incluyendo a Oscar D'León y La India
El afiche oficial del Salsa Lima Festival presenta a un elenco estelar de artistas de salsa que se darán cita en el Estadio San Marcos el 11 de julio para el concierto de todos los peruanos.

El evento ha sido definido como “el concierto de salsa de todos los peruanos” por su capacidad de reunir a varias generaciones de artistas en un solo lugar, celebrando la vigencia y evolución de la salsa. La presencia de músicos de distintas nacionalidades refuerza el carácter multicultural y proyecta a Lima como un centro de referencia para la música latina.

¿Todavía hay entradas disponibles y cuáles son los precios?

A pesar del intenso ritmo de ventas, aún quedan entradas disponibles para el Salsa Lima Festival 2026. Los boletos pueden adquirirse exclusivamente a través de Teleticket. Las opciones y precios varían según el sector del estadio: la zona Tribuna Norte se encuentra entre los S/ 50 y S/ 72; Super VIP entre S/ 105 y S/ 150; Oriente y Occidente entre S/ 182 y S/ 260; Platinum Stand Up entre S/ 280 y S/ 400; Box Platinum Individual entre S/ 385 y S/ 550; y el Box Platinum Completo para diez personas, entre S/ 3.850 y S/ 5.500.

Existen promociones de preventa y descuentos para clientes de determinadas entidades bancarias, sujetos a disponibilidad y hasta agotar stock.

Infografía con mapa de un recinto circular dividido en secciones (Oriente, Occidente, Norte, Platinum) y tabla de precios en soles por sector para un evento musical
Mapa de distribución de sectores y tabla de precios para las entradas del Salsa Lima Festival en Perú, incluyendo opciones de preventa y precios regulares.

La organización recomienda realizar la compra lo antes posible, ya que la alta demanda podría agotar todas las localidades antes del 11 de julio. El proceso de adquisición es totalmente virtual y permite a los asistentes elegir ubicación y descargar sus entradas de manera segura.

Con la expectativa en aumento y la convocatoria en ascenso, el Salsa Lima Festival 2026 se perfila como uno de los espectáculos más multitudinarios y memorables de los últimos años para los seguidores del género en Perú.

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