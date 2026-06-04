John Kelvin responde tras sentencia por agresión a Dalia Durán y confirma que cumplirá shows fuera de Perú

John Kelvin y Dalia Durán aparecen en un split de pantalla, con Kelvin respondiendo a la sentencia por agresión y confirmando shows fuera de Perú.

El cantante de cumbia John Kelvin recurrió a sus redes sociales para pronunciarse luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte lo sentenciara a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por agresión psicológica en perjuicio de Dalia Durán.

Aunque evitó referirse de manera directa al fallo, el intérprete señaló que en redes sociales se difunde información “errónea” que ha generado preocupación entre empresarios, promotores y seguidores, especialmente quienes ya adquirieron entradas para sus próximos shows, tanto en Perú como en el exterior.

A través de un video, John Kelvin comunicó: “El motivo de este video es que me han llegado muchos mensajes por las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp, donde se está filtrando una información errónea, una información que está vendiendo humo en las redes sociales y ha preocupado a muchas personas. Desde ya les agradezco a quienes están preocupadas por mí. Decirles que me encuentro muy bien”.

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El cantante de cumbia usó sus redes sociales luego de exponerse el fallo en su contra tras la denuncia de la madre de sus hijos | Instagram

El cantante aclaró que serán sus abogados quienes brinden las explicaciones legales sobre el proceso judicial. “Todo lo que corresponde a temas legales, mis abogados van a salir a dar declaraciones al respecto”.

“El motivo de este video es para referirme directamente a las personas por su preocupación, tanto al público como a los empresarios, promotores y personas que apuestan por el tributo a la cumbia de ayer, hoy y siempre, cumbia retro de John Kelvin, no solo en todo Perú, sino también en Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y diferentes países a los que he ido y volveré”, detalló.

Aseguró que todos los contratos vigentes serán respetados. “Los contratos que tengo de esta fecha en adelante son contratos que voy a cumplir. Quiero que estén tranquilos. Así que el público que ha comprado sus entradas en el extranjero o para eventos privados o corporativos que tengo, esté tranquilo, porque John Kelvin va a subir al escenario a cantar. Como lo vuelvo a repetir, mis abogados van a tomar medidas en el asunto respecto a estos periódicos de las redes sociales que son amarillistas y quieren confundir al público, quieren vender humo”, afirmó.

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John Kelvin, con gorra y gafas, aparece en un video de Instagram donde responde a su sentencia y confirma que cumplirá shows musicales fuera del país.

El intérprete insistió en que la parte legal será abordada por su equipo de defensa y recalcó que sigue enfocado en su carrera artística. “Si bien es cierto que estoy con temas legales, eso les corresponde a mis abogados. Ellos van a aclarar el tema en el ámbito legal. Yo me dedico netamente al tema musical; soy cantante, compositor, productor y cantautor. Amo la música, amo a mi público y gracias a todas las personas que han estado preocupadas por mí”, concluyó.

Poder Judicial dicta 4 años y 1 día de pena contra John Kelvin

El 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte encontró responsable a John Kelvin de agresión psicológica contra Dalia Durán, por hechos ocurridos en 2023.

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Tras revisar pruebas y testimonios, el tribunal dispuso una pena de cuatro años y un día de prisión, aunque fue convertida en 103 jornadas de servicios a la comunidad, siempre que cumpla las condiciones judiciales.

John Kelvin evita prisión tras condena por agresión psicológica a Dalia Durán, pero enfrenta nuevas investigaciones. Captura: Poder Judicial.

La sentencia incluye la prohibición de acercamiento a la víctima, salvo para temas vinculados al derecho de alimentos, y el acceso a tratamiento psicológico especializado para Dalia Durán. El proceso judicial continúa, mientras el cantante asegura que mantendrá vigentes sus compromisos artísticos en Perú y en países de la región.