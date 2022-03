Guty Carrera sufrió de depresión y pensó en el suicidio tras denuncia de agresión de Alejandra Baigorria

Guty Carrera perdonó a Alejandra Baigorria tras denuncia de agresión. (Foto: Captura / Instagram)

Durante la entrevista con Milagros Leiva para su canal de “Vida y Milagros”, Guty Carrera confesó que vivió una pesadilla luego de ser acusado por violencia psicológica por Alejandra Baigorria cuando mantenían una relación amorosa. Incluso, hubo quienes señalaron que también hubo daño físico.

Esto sucedió en el 2016 y según el modelo, fue uno de los momentos más complicados de su vida. En un primer momento, contó que llegó a sentir que el mundo se había acabado para él por las olas de críticas que recibía a diario.

“No quise recibir visitas, preferí aislarme, pensar qué quería hacer con mi vida porque en ese momento para mí el mundo se había acabado, no había solución (...) Lo único que yo recibía al prender un teléfono o la televisión eran críticas, señalamientos y fue una época muy dura”, expresó.

El popular ‘Potro’ reveló que entró en una severa depresión que lo llevó a pensar en quitarse la vida, decisión que pasó por su mente luego de ver un episodio de El Valor de la Verdad que le marcó mucho en aquel entonces.

“Uno de los episodios donde realmente experimenté lo que es estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante (...) Apagué el televisor y me acerqué al balcón de mi edificio del piso 19 y dije que había dos opciones, o mi vida se acaba o me quedo y enfrento todo el malestar ”, confesó.

“Yo me puse al pie del balcón y me pregunté ¿qué hago?. Nadie (me detuvo) yo estaba solo. En ese momento pensaba en como me tiro, ¿de frente?, ¿parado?, de repente me rompo las piernas. Pero lo pensé 5 segundos y me alejé porque tengo una familia”, añadió para luego concluir diciendo que nunca había sufrido un episodio tan fuerte.

PERDONÓ A ALEJANDRA BAIGORRIA

Tras escuchar su dura historia sobre el fin de su relación con Alejandra Baigorria, le preguntó si llegó a perdonarla o si todavía sigue resentido con ella.

“La perdoné desde el primer día (denuncia), desde que yo veía que me atacaba, yo la perdoné. Yo soy católico y hablé con un padre cuando estaba pasando por ese momento y me confesé”, señaló.

“Yo me confesé y le dije todo al padre... El padre me dijo: ‘si tú no perdonas a las personas que te han dañado, que te han lastimado, tú no vas a avanzar porque vas a estar estancado’ (...) Yo he perdonado a todos, yo puedo ver a la cara a cualquier persona, inclusive a ella y la puedo saludar”, agregó.

Por otro lado, volvió a recalcar que nunca agredió a la “gringa de Gamarra”, pues recibió una buena educación por parte de su familia.

“Jamás le levante la mano ni le falte el respeto a ninguna persona y mucho menos a una mujer por la educación que recibí de mi madre, ella es una mujer luchadora. Tengo dos hermanas, entonces me pongo en todas las situaciones y no me gustaría que le falten el respeto a las mujeres más cercanas a mi vida”

