Dalia Durán se despide del programa de Andrés Hurtado tras sus polémicas declaraciones en defensa de John Kelvin

¡No va más! Dalia Durán continúa sorprendiendo con sus polémicas declaraciones y es que, esta vez anunció que ya no formará parte del programa sabatino “Porque hoy es sábado con Andrés”, en donde era la coconductora del programa.

La cubana utilizó sus redes sociales para revelar que ya no continuará trabajando en Panamericana Televisión ni en el magazine conducido por Andrés Hurtado, quien le dio la oportunidad de incursionar en la conducción tras el lamentable episodio de violencia que vivió junto a John Kelvin.

En el mensaje que publicó en las historias de su Instagram, aseguró que su salida se debe a que finalizó su contrato de trabajo y no por las recientes declaraciones en donde pedía la libertad del padre de sus hijos del penal de Lurigancho.

Además, no dudó en agradecer al popular “Chibolín” por darle un espacio en su programa de entretenimiento y no dejarla desamparada.

“Hoy cierro un ciclo, gracias por tus enseñanzas Andrés Hurtado, a todos por su cariño, culminó mi contrato y también se toman unas vacaciones bien merecidas. Yo sigo adelante como la guerrera que soy, bienvenida las oportunidades, felices fiestas para todos, se les quiere”, se puede leer sobre una fotografía de ella sosteniendo una cámara.

Recordemos que Dalia Durán empezó a pedir a las autoridades peruanas que liberen a su expareja John Kelvin, quien se encuentra recluido en la cárcel luego que ella no denunciara por violencia física, psicológica y agresión sexual.

Además, se atrevió a cuestionar a la justicia peruana por declarar infundado el cese de prisión preventiva a favor del cantante, pese a que no lograron acreditar nuevos elementos de convicción en el caso.

Hasta el momento, el presentador de televisión no se ha pronunciado sobre la salida de la comunicadora pese a que fue uno de los más interesados en su recuperación hasta el punto de integrarla en su programa desde el pasado mes de Julio. ¿Estará molesto con ella? Lo cierto es que ya no veremos a la cubana en la pantalla chica.

¿QUÉ DIJO DALIA DURÁN?

En conversación con un medio local, Dalia Durán pidió que John Kelvin sea liberado del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. La empresaria se mostró consternada por la decisión de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundado el cese de prisión preventiva que solicitó Kelvin, por lo que seguirá recluido en prisión.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él”, expresó la también coanimadora para diario El Popular.

Dalia no solo se mostró triste por la medida, sino también indignada. “Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”.

Además, dejó en claro que está destrozada y que pese a los errores de su esposo, no ha olvidado todo el tiempo que pasaron juntos como pareja y padres. “John ha sido mi compañero durante 13 años, tenemos 4 hijos aún pequeños y ese amor es incondicional, único”.

“Él jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, puntualizó.

