Selección peruana: la actualidad de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que preocupa al comando técnico

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se formaron en Alianza Lima y podrían reencontrarse en un futuro próximo.

La selección peruana tendrá una tarea difícil cuando le toque afrontar la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Son partidos donde se jugará las chances de poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. Para ello, necesita a todos sus elementos disponibles, sin embargo, hay dos jugadores cuyo presente no es alentador. Se trata de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no vienen jugando y son duda para estos encuentros.

En ese sentido, habría una cierta preocupación por parte del comando técnico de la ‘bicolor’ encabezado por Ricardo Gareca, ya que son futbolistas de jerarquía y fundamentales para luchar las últimas opciones que quedan de llegar a la Copa del Mundo. Justamente, el periodista Gustavo Peralta, se refirió a este malestar que hay en la Videna y la actualidad de los dos jugadores.

“Hay un tema que quisiera ahondar, específicamente sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Porque para la fecha, para hoy (ayer), el cálculo del comando técnico de la selección peruana era de que Paolo Guerrero ya tenga equipo y Jefferson Farfán tenga minutos en Alianza Lima. Ninguna de estas dos cosas se ha dado y hay una preocupación en el comando técnico por lo que podría venir en lo corto del tiempo”, comentó el comunicador para el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Asimismo, dio mayores alcances sobre el presente de estos jugadores y las complicaciones que han venido manejando en este tiempo. “ Farfán no juega desde el partido con Chile por Eliminatorias. Él quiere, pero siempre hay una molestia. En el caso de Guerrero, tiene un buen tiempo parado y entra desde mañana (hoy) a otra etapa de su recuperación. Es decir, en 10 días podría hacer trabajo con balón. Los tiempos no dan. Esta situación complica mucho y preocupa al comando técnico que no quiere exponer médicamente a ningún jugador de la selección peruana como ha sucedido antes. Seguramente pueden estar en la convocatoria, pero no con esa actividad futbolística que muchos pensamos o creemos pensando en el partido ante Uruguay y Paraguay”, añadió.

Paolo Guerrero le dejó la cinta de capitán a Jefferson Farfán en el partido de Perú vs. Chile. | Foto: CONMEBOL

Cabe resaltar, que Paolo Guerrero es el jugador que más inactividad futbolística ha venido teniendo. Y es que arrastró una lesión en la rodilla que tuvo a mediados del 2020 y que, por querer regresar antes de tiempo a las canchas, no anduvo en las mejores condiciones y decidió parar para enfocarse en su recuperación. Fue en ese mismo lapso en que rescindió contrato con el Inter de Porto Alegre de Brasil (26 de octubre del 2021), por lo que ha venido tratándose de forma particular y con un fisioterapeuta que el mismo delantero contrató.

De hecho, en las últimas semanas viajó a Estados Unidos para ver las condiciones de su rodilla y todo parecería ir en marcha. Lo que sí complica son los tiempos para los partidos de Eliminatorias, ya que llegaría muy justo y sin ritmo de competencia, tomando en cuenta que tampoco define su futuro futbolístico y está sin equipo.

En el caso de la ‘Foquita’, su último encuentro fue en la segunda final que jugaron Alianza Lima vs. Sporting Cristal el 28 de noviembre del año pasado y que terminó con el título nacional en mano de los ‘blanquiazules’. Desde esa fecha, no ha jugado ningún partido, ni en su club ni con la selección, por lo que a él también lo llevarán con calma.

CONVOCATORIA Y ENTRENAMIENTOS

De otro lado, Peralta informó acerca de las fechas en que saldrán la lista de convocados y el inicio de los entrenamientos. “ El día 14 (de marzo) inician los entrenamientos en la selección peruana. El 11 es la convocatoria. Al final se decidió unir todo el 11 y estamos hablando de una lista de 27 a 32 jugadores aproximadamente, pero el 14 empiezan a entrenar todos los jugadores del torneo local y esperando a los que lleguen desde el extranjero”, contó.

Gustavo Peralta dio detalles acerca de la recuperación de ambos jugadores y algunos alcances sobre la selección peruana. | Video: ESPN Perú

