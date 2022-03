Yoshimar Yotún: las opciones de Alianza Lima y Sporting Cristal, ¿volverá a jugar en la Liga 1?

Yoshimar Yotún sigue sin definir su futuro y volver al Perú sería una opción.

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores más importantes que tiene la selección peruana. Y es que desde que reconvirtió su posición de lateral izquierdo a volante central, ha podido aprovechar su buen pie para crear el juego desde el fondo y que el equipo tenga esa salida limpia. Sin embargo, por el momento no ha conseguido equipo aunque manejaría la opción de jugar en la Liga 1, sea en Alianza Lima o en Sporting Cristal.

Ahora, una pregunta surge de inmediato, ¿cómo así el volante pensaría en volver a jugar en el Perú? Sucede que por el momento sigue sin encontrar un equipo y ya acumula más de 3 meses sin tener actividad a nivel de clubes, por lo que preocupa en el comando técnico de la ‘bicolor’ de cara a los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

En ese sentido, Diego Rebagliati lanzó una información importante sobre este tema en el programa dominical ‘Después de Todo’, dando a entender que el futbolista no vería con malos ojos volver a jugar en el Perú. “‘Yoshi’ Yotún está bastante más cerca de lo que pensamos de terminar, por lo menos haciendo un arreglo parcial o definitivo con un equipo peruano. Es con uno de los dos que jugó hoy (ayer)”, empezó diciendo el comentarista deportivo para el segmento de Movistar Deportes.

Posteriormente, dio más detalles al respecto, señalando la prioridad del jugador de 31 años. “El libro de pases acá cierra el 8 de marzo. Y si bien Yotún sigue evaluando opciones de afuera, no quiere quedarse sin jugar. Entonces, por lo menos podría establecer un compromiso, después hay un tiempo para regularizar. Los equipos interesados, evidentemente son los que juegan Copa Libertadores. A Yotún le interesa como prioridad jugar en Cristal. Ahora, si en Cristal no levantan el teléfono, no lo llaman y no lo buscan, se termina sentando con Alianza sin problemas. Pero él como prioridad quiere jugar en Cristal”, señaló el comentarista de Movistar Deportes.

El volante de la selección peruana aún no tiene equipo desde finales del 2021 y volvería al fútbol peruano. | Video: Movistar Deportes

Los dos equipos son los que en la actualidad se manejan mejor económicamente. Con la llegada del Fondo Blanquiazul, Alianza Lima ha ganado un respaldo financiero que antes no tenía, lo cual se puede ver reflejado en las contrataciones de Jefferson Farfán, Hernán Barcos, Christian Ramos y Cristian Benavente, entre otros quienes llegaron para reforzar al equipo de cara con la intención de dominar y marcar una época en el fútbol peruano.

Ya dieron sus primeros pasos el año pasado levantando el título nacional, por lo que este año apuntan al bicampeonato y a competir en la Copa Libertadores . Para ello, necesitarán tener el mejor plantel posible y Yoshimar Yotún encaja en ese perfil, ya que es un jugador de selección y le daría esa jerarquía que se necesita para afrontar los encuentros ante equipos de mayor nivel.

De otro lado, la opción de Sporting Cristal significaría volver al club donde se formó como futbolista y con el que ha dado el salto al exterior. Estuvo en cinco años desde el 2009 al 2014, en los que ha podido salir campeón el 2012 y en ese último año. Por lo tanto, ya conoce el club del cual es hincha confeso y le daría también ese plus que necesitan los ‘rimenses’, quienes apenas se reforzaron este año para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores .

OTRAS OPCIONES

Como es conocido, la prioridad de Yotún es jugar en el extranjero y se conoció hace algunas semanas que también tiene alternativas en el fútbol de Grecia y de Qatar , además de un posible regreso a la MLS (jugó en el 2017 y 2018 en Orlando City). En ese sentido, se espera que su futuro lo defina pronto para que llegue con ritmo a los duelos de Perú ante los ‘charrúas’ y ‘guaraníes’ por el proceso clasificatorio.

