Andrés Hurtado lamenta aparición del papá de Ethel Pozo en televisión: “Fue un acto repudiable”

Andrés Hurtado arremete contra el papá de Ethel Pozo por aparecer en televisión. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

La aparición del papá de Ethel Pozo ante los medios de comunicación ha sido lo que más ha llamado la atención esta semana, pues el hombre de 66 años reapareció para intentar reconciliarse con la conductora de América Hoy y pedirle una pensión de alimentos.

El pedido que hizo Jorge Pozo causó el repudio de diferentes conductores de televisión, como el de Magaly Medina, quien lo cuestionó duramente por intentar demandar a su propia hija luego de haberla abandonado durante varios años.

A las críticas de la ‘Urraca’ se sumó el de Andrés Hurtado, quien utilizó su programa para hablar sobre el tema y cuestionar la actitud del papá de Ethel Pozo. “ Que bajeza lo del papá de Ethel. Todos los canales han criticado.... hasta las enemigas más grandes de televisión han criticado este acto repudiable ”, manifestó.

Asimismo, el popular ‘Chibolín’ señaló que Gisela Valcárcel es su amiga de años, por lo que se solidarizó con ella ante la aparición de su expareja, quien salió al frente para desmentir haberla abandonado cuando ella recién salió embarazada.

CECILIA BRACAMONTE TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Al lado de Andrés Hurtado se encontraba la criolla Cecilia Bracamonte, quien consideró que el hombre de 66 años ha sido una ‘piedra en el zapato’ de la popular ‘Señito’, señalando que una de joven puede cometer muchos errores al enamorarse de la persona equivocada.

Una de chica comete errores te enamoras de la equivocada”, comentó, recordando que ella también tuvo una hija a temprana edad y la crio sola tras ser abandonadas por el papá.

“ Este tipo ha sido una piedra en el zapato para nuestra amiga Gisela y que, que bueno como ella dice: ‘El ciclo se cerró’ ”, manifestó la cantante criolla en medio de la cena que estaba teniendo con el conductor de televisión.

Asimismo, para cerrar la idea de lo que mencionaron, Cecilia Bracamonte hizo una una observación y señaló que Jorge Pozo no se veía tan mal a pesar de su edad, por lo que consideró que en su juventud debió ser una persona bastante atractiva, recordando que Gisela Valcárcel no se mete con cualquiera.

Andrés Hurtado no fue ajeno a la aparición del papá de Ethel Pozo, pues esta noticia causó revuelo en la farándula peruana.

JORGE POZO Y SU MENSAJE PARA ETHEL POZO

Antes de finalizar el programa Amor y Fuego, donde tuvo varios roces con Gigi Mitre, Jorge Pozo utilizó las cámaras del programa para dirigirse a Ethel Pozo e intentar sensibilizarla un poco.

“ Lo único que le puedo decir a mi hija es que la vida es bella y los años están pasando, yo quisiera verte, darte un abrazo, un beso . En cualquier momento me puedo ir y mi último deseo sería verte, hijita”, señaló Pozo.

En sus declaraciones, el papá de la conductora de televisión también mencionó a Dios y le recordó a su hija que ella se encuentra dedica a la iglesia, por lo que pidió que evalué perdonarlo.

“Las cosas han pasado, ni yo mismo me explicó, pero me dicen que están pegadas a la iglesia y a Dios le gusta el perdón, no le gusta mucho que toquen la puerta o estén predicando, sino que limpien su corazón y perdonen”, agregó.

