Esto es Guerra, 10 años: casting nacional solo se realizará en el reality ante posibles estafas

Esto es Guerra anuncia gran casting nacional para encontrar nuevos competidores. (Foto: América Tv)

Muy pronto Esto es Guerra iniciará un casting a nivel nacional para reclutar a nuevos competidores. Este anuncio ya se había hecho un mes atrás en el programa Esto es Habacilar; sin embargo, recientemente la producción del reality lanzó la promoción de manera oficial.

El último jueves se pudo ver un adelanto de lo que será este nuevo proyectos, donde los concursantes más emblemáticos dan su testimonio real, pues muchos de ellos salieron del anonimato para hacer una carrera televisiva demostrando sus habilidades en la competencia.

Primero aparece Rafael Cardozo, quien contó que dejó toda su familia en Brasil, incluida a su hija, para hacer su sueño realidad. También aparece Michelle Soifer, asegurando que los verdaderos artistas nacen en las calles.

Said Palao fue otro de los integrantes de Esto es Guerra que tuvo la oportunidad de aparecer en televisión sin ser conocido. Además, confesó que la propuesta le llegó justo cuando estaba por nacer su hija, por lo que necesitaba dinero. “ No solo me dio la vitrina para mostrar mi amor por el deporte, sino el factor económico para afrontar una gran responsabilidad ”, recordó.

Patricio Parodi relató su experiencia de cómo dos integrantes de producción lo vieron en una discoteca y lo invitaron a pasar un casting, logrando ingresar al programa, esto sin pensar que desde aquella fecha ya han pasado cerca de 9 años.

Hugo García, Ducelia Echevarría y Rosángela Espinoza también se animaron a compartir sus historias para así animar a más chicos que se presenten en el casting que se realizará a nivel nacional.

ADVIERTEN POSIBLES ESTAFAS

Tras el anuncio de este gran casting nacional, las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello señalaron que las convocatorias la realizarán en el reality, por lo que pidieron no dejarse engañar por gente mal intencionada que seguramente buscará sacar provecho ofreciendo trabajo a cambio de material fotográfico o audiovisual indecoroso, así como dinero.

Como se recuerda, en los últimos años se han presentado diferentes denuncias de estafa. Muchos de los denunciantes aseguraron que un supuesto integrante de la producción de Esto es Guerra los contactó para realizarles un casting, esto sin imaginar que luego vivirían una pesadilla.

Esto es Guerra anunció que pronto empezarán los casting en vivo para buscar a los nuevos participantes del reality.

¿POR QUÉ ALEJANDRA BAIGORRIA SE ENCUENTRA ALEJADA DE ESTO ES GUERRA?

Alejandra Baigorria sorprendió a más de uno al reaparecer de visita en Esto es Guerra. La empresaria le quiso explicar al público los motivos que la llevaron a alejarse del reality. Ella recordó que hace unos cuatro meses sufrió una lesión que la llevó a operarse.

“ Muchos saben que tuve una lesión bastante fuerte. Para ser más clara, tuve una rotura total del tendón de Aquiles, que es bien complicada. Tengo cuatro meses de operada. Ya estoy haciendo bastante actividad física, pero obviamente las competencias no las puedo hacer”, explicó.

