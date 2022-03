Andy Polo: Madre de Génessis Alarcón sabía de las agresiones del futbolista y cuenta por qué no intervino

La madre Génessis Alarcón llegó a Perú desde Argentina para cuidar de su hija. (Foto: Captura ATV)

Génessis Alarcón no se comunica con su aún esposo Andy Polo desde que le entabló una demanda por alimentos. Sin embargo, no se encuentra sola con sus hijos porque su madre llegó a Perú para acompañarla tras admitir haber sufrido presunto maltrato físico y psicológico por parte del futbolista.

Este último viernes durante la emisión de Magaly TV La Firme, la madre de Génessis Alarcón se comunicó con Magaly Medina a través de videollamada para contar con mucho pesar que sí sabía de la tormentosa relación de su hija con el seleccionado nacional.

“Sí sabía. Fue de a poco las agresiones, los maltratos. Yo siempre estuve con mi hija y le decía que tenía que reaccionar. ¿Pero cómo la iba a ayudar si mi hija no quería hacer nada? Hasta que gracias a Dios abrió los ojos e hizo lo que tuvo que hacer” , expresó la mujer.

Cuando la ‘Urraca’ le preguntó si alguna vez llamó a Andy Polo para encararlo por todo el daño que le estaba haciendo a su familia, la madre de Génessis Alarcón señaló que tuvo la intención, pero nunca lo hizo porque su hija y esposo no se lo permitieron.

“No me dejó mi hija. Yo tenía para decirle tantas cosas a este chico, pero mi hija me dijo que no. Mi marido me dijo también que no me meta porque podría ser un problema que ya han tenido y luego volvían, se separaban y volvían. No me dejaban, yo he estado atada de manos, me tapaba la boca. No sabes todo el sufrimiento que he tenido sabiendo todo lo que mi hija ha estado padeciendo”, precisó.

LE ADVIRTIÓ A ANDY POLO SOBRE LAS AGRESIONES

La madre de Génessis Alarcón sostuvo que en algún momento llegó a hablar con el deportista sobre el tema de las agresiones, mucho antes de que se diera cuenta que su hija estaba siendo una presunta víctima de maltrato intrafamiliar.

“Nunca me imaginé que mi hija iba a pasar esas cosas. Yo le dije a él que nunca la tocara, que la cuidara, porque es el tesoro más preciado que tengo. ‘No se preocupe, señito’ me dijo. Mira todo lo que le hizo”, indicó para luego admitir que jamás tuvo una buena relación con Polo.

La madre aseguró que no volverá a Argentina hasta que su hija y nietos se encuentren en una situación segura y estable. Por el momento, su familia se encuentra viviendo en un departamento ubicado en Magdalena, el cual fue alquilado por las hijas de Andrés Hurtado.

Madre de Genessis Alarcón sabía de las agresiones del futbolista hacia su hija y cuenta por qué no intervino. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ADMITEN DEMANDA CONTRA ANDY POLO

Magaly Medina reveló que el Poder Judicial admitió a trámite la demanda interpuesta por Génessis Alarcón Dorival contra el futbolista Andy Polo por prestación de alimentos de sus dos menores hijos.

La periodista de espectáculos también reveló que la jueza a cargo del caso resolvió una asignación anticipada de alimentos a los hijos del futbolista de 2600 dólares , monto que deberá ser depositado en la cuenta de la joven madre.

Claudia Zumaeta, defensa legal de Alarcón, explicó que el futbolista tiene un plazo de cinco días para responder la demanda o, de lo contrario, las pruebas presentadas por la madre de sus hijos serán admitidas por la magistrada.

Respecto a la asignación anticipada de alimentos, la letrada indicó que Andy Polo no puede evadir esta responsabilidad y deberá pagarla antes de la audiencia programa para el mes de junio.

