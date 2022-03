J Balvin y Bizarrap: qué pasará con su colaboración para el BZRP Music Sessions

J Balvin es blanco de críticas y burlas luego de que Residente lanzara una canción con Bizarrap.

Antes de que acabe el año 2021, y sin imaginar que se reviviría la pelea entre J Balvin y Residente, el streamer español Ibai logró hacerle una entrevista al artista colombiano, con quien habló de sus futuros proyectos en el género urbano y cómo re reconectaría con sus orígenes, la improvisación.

Luego de que Residente lanzara su canción con Bizarrap, un popular productor argentino, los usuarios en redes sociales compartieron unas declaraciones que hizo el intérprete de “Qué más pues”, en el que reveló más de una sorpresa durante la conversación con el español.

Como ya nos tiene acostumbrados, Ibai Llanos tiene una facilidad para relacionar cualquier tema con la música, y es así como no dudó en preguntarle sobre una colaboración con Bizarrap, uno de los principales promotores del freestyle y trap en Argentina, además de recibir elogios y reconocimientos por otros artistas de la industria musical.

Antes de la “tiradera” de René Pérez, el colombiano estuvo coordinando con el productor para poder lanzar un tema en las ya conocidas BZRP Music Sessions de YouTube y Spotify. Este tenía como referencia el trabajo que hizo junto a Nicky Jam (uno de sus mejores amigos) y que cautivó al público joven que está familiarizado con los sonidos urbanos.

Esta primera carta de presentación fue suficiente para que J Balvin se mostrara entusiasmado para trabajar con Bizarrap, dejando muy claro en la entrevista que le realizó Ibai. Estas fueron sus palabras:

“Claro que me interesa. Todo lo que sea para la cultura me interesa. Todo lo que sume y reconecte con un nuevo público, y cómo yo pueda ayudar a que sume y se tenga más rating, engage, me encanta. Yo ya he hablado con Bizarrap, ya lo tenemos hablado, solo hay que esperar cuando lo hacemos porque creo que él anda por Europa y yo estoy en New York. Al esperar que nazca mi hijo no me he estado moviendo para ningún lado, entonces, estamos esperando si podemos hacer la grabación en Nueva York. Nicky Jam lo hizo y la partió. Nathy Peluso también, ella es mi hermana”.

J BALVIN Y BIZARRAP

Aunque esta conversación se dio a finales del año 2021, se desconoce si es que ambos artistas lograron reunirse en una cabina de grabación para lanzar un tema. Lo que sí es cierto es que pocas ganas deben quedarle al colocho luego de que se publicara el BZRP Music Sessions 49 en el que Residente le dice de todo y dividido en capítulos.

La canción de Residente habría provocado el fin de las conversaciones entre Bizarrap y J Balvin.

Es preciso mencionar que René Pérez compartió una grabación en sus redes sociales antes del lanzamiento de su canción, comentando que J Balvin, a través de su equipo de trabajo, intentó detener la publicación del tema, escalando la queja hasta el presidente de la disquera del boricua. Sin que esto sea suficiente, se puso en mesa una demanda por lo que estaban haciendo.

Residente se vio en la obligación de hacerle saber esto a Bizarrap para que, como productor del material, tomara la decisión final. El argentino se mostró seguro y le comentó a su colega que de todas maneras esa canción iba a llegar a todas las plataformas.

