Residente vs. J Balvin: ¿Por qué lo compara con un hot dog?

La pelea de Residente y J Balvin se revivió por el lanzamiento del Bizarrap Music Sessions 49.

Una “tiradera” que tiene historia. René Pérez volvió por todo lo alto al freestyle junto al productor argentino Bizarrap, quien lo convocó para que sea la estrella del BZRP Music Sessions 49, el cual ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube. ¿Por qué ha sido tendencia en todas las redes sociales? La razón es porque se revivió la pelea entre Residente y J Balvin, la cual ha reunido varios antecedentes e indirectas entre estos dos representantes del género urbano. Los usuarios que se manifestaron en las plataformas digitales comentaron que el colombiano “ya estaba muerto” tras escucharse todo lo que dijo el puertorriqueño en su nuevo tema. Incluso, le han recomendado al intérprete de “Colores” que se quede callado porque no tiene cómo defenderse.

Fiel a su estilo, Residente le dedicó más de un ataque al cantante, resaltando su sarcasmo indicando que “eso lo hace para divertirse”. En uno de sus versos hace mención a un hot dog, palabra que usa para comparar la música del colocho, pero, ¿por qué lo dijo?

RESIDENTE, J BALVIN Y LA HISTORIA DEL HOT DOG

Para explicar el contexto de la pelea, tenemos que regresar en el tiempo hasta el año 2021, exactamente en la previa de la celebración del Latin Grammy. Esta ceremonia fue especial porque se otorgó un reconocimiento al compositor Rubén Blades, quien recibió el título de Persona del Año. Lamentablemente, este homenaje fue opacado por los mensajes de J Balvin en Twitter en los que invitaba a sus similares a que no participen, que no asistan, porque la institución no reconocía a los artistas urbanos como lo merecen. Estas fueron sus palabras que incitaban al boicot:

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (PD: estoy nominado para que no vengan que estoy dolido). Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos porque somos un movimiento”.

Estos comentarios fueron tomados por Residente como una falta de respeto hacia Blades y los otros nominados a la ceremonia. No dudó en usar su cuenta de Twitter para decirle lo que pensaba de su posición: “O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, ca…, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”.

En otro mensaje, el exintegrante de Calle 13 hizo una comparación que provocó una ola de reacciones en las redes sociales, ya que usaba a la salchicha en su metáfora. “Tienes que entender, José, es como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojo… porque no se puede ganar una estrella Michelín. Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante, o también puedes hacer un hot dog bien hijo de p… El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20″.

La llamada de atención de Residente a J Balvin provocó que el colombiano aprovechara el escándalo para tomarse fotos con un carro de hot dogs, además de sacar una línea de ropa con salchichas. Muchos de sus fans consideraron que esta fue su respuesta a lo que dijo el boricua sobre su opinión referente a las nominaciones de los Latin Grammy.

Los internautas crearon una gran cantidad de memes sobre la polémica Residente vs J Balvin Video: Instagram/@residente

SEGUIR LEYENDO