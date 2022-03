Las frases más fuertes y críticas de Residente contra J Balvin, en su nueva canción con Bizarrap

La polémica en curso. Residente respondió a J Balvin con frases fuertes y directas al cantante colombiano. Composición Infobae.

“No se compara el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso” , dijo Residente a J Balvin, en su última canción junto con Bizarrap. Hasta el momento es la frase que más ha causado furor en las redes sociales tras la polémica entre ambos artistas y será pugna de titulares o noticias ante un conflicto que lleva meses.

Incluso, ante el hecho y la viralización de fragmentos del video, las redes sociales no se hicieron esperar para publicar divertidos memes apuntando a J Balvin, en donde se espera que tenga una pronta respuesta por canción.

El video es el más largo de los BZRP Sessions hasta el momento, casi 9 minutos donde Residente enfoca con claridad y energía varios punchline a J Balvin. Recordar que a través de un video publicado en Instagram la noche del pasado martes, el antiguo integrante de la agrupación ‘Calle 13′ manifestó que hay un reguetonero con la tarea de impedir que su próximo estreno vea la luz, según su versión, porque se enteró que le dedicaba un par de líneas en la canción.

En ese sentido, te dejamos las frases más llamativas de la canción subida hoy de Residente que es el número uno en tendencias.

Cabe señalar que antes del estreno de la canción, René Pérez utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar que un cantante urbano amenazó con demandarlo si lanzaba este tema.

El puertorriqueño le lanzó una fuerte 'tiraera' a J Balvin y en menos de una hora, la canción se volvió viral en todas las redes sociales FOTO: Captura de pantalla (YouTube / Bizarrrap)

FRASES DE RESIDENTE CONTRA J BALVIN

“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. P*****o mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot-dog sin ketchup ni pan”, dice en una clara referencia al comentario que Residente le hizo a J Balvin hace unos meses, donde comparó su música con comida de restaurantes Michelin.

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, agregó Residente sobre las acusaciones racismo y misoginia que que recibió J Balvin por su canción ‘Perra’.

“Lo mío no es negocio, somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis Billboard los sostiene la gente, mis letras en cada pancarta pa’ bajar a un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tus raperos favoritos. Los que dicen ‘calma pueblo’ lo repito: conmigo comen aunque no tengan apetito”, dice otra frase.

“Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Lo peor de todo y lo más grave es que este p*****o es racista y no lo sabe”, dice René.

“ Para dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores . Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un p*****o vestido de colores”, es una estrofa del tema.

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón”, señala otra parte de la canción.

“No se compara el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso” , dijo René en referencia a J Balvin. Sin duda la frase que será polémica de titulares y noticia hasta la respuesta del cantante colombiano.

