Alejandro Sanz aplaude canción de Residente con Bizarrap: ¿Por qué se peleó con J Balvin?

Alejandro Sanz aplaude canción de Residente con Bizarrap. ¿Por qué no apoyó a J Balvin? (Foto: Instagram)

El rapero puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, se volvió tendencia por estrenar una explosiva canción junto a Bizarrap en donde revela todo lo que piensa de J Balvin. Alejandro Sanz no fue ajeno a esta pelea musical y dejó en claro en cuál bando está.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el cantautor español se sumó a los miles comentarios a favor de Residente que ha provocado la tiraera del ZRP Session número 49, demostrando así que está de acuerdo con la lírica del exvocalista de Calle 13.

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, escribió el intérprete de “Corazón Partío”. Su corto pero contundente mensaje, que acumula más de 100 mil me gustas hasta el momento, recordó a los usuarios la vez que se enfrentaron en La Voz México.

Alejandro Sanz reacciona a la canción de Residente. (Foto: Twitter)

¿Pero por qué se pelearon? Todo inició en el 2016, precisamente en el programa concurso en donde ambos formaban parte como entrenadores. Luego que Alejandro Sanz cantara “Corazón partío”, J Balvin le preguntó: “¿No vino el que canta por ti?” , provocando las risas del público.

Aunque todo se trataba de una broma de mal gusto, el artista español no se quedó callado y respondió: “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti” .

Alejandro Sanz se pelea con J Balvin en La Voz México. (VIDEO: La Voz)

En aquel entonces, las redes sociales se encendieron y muchos aseguraban que los artistas no se toleraban el uno al otro. Sin embargo, Sanz decidió aclarar los comentarios sobre las supuestas diferencias que tenía J Balvin.

“Montaron una cosa que no era realidad, muy exagerada. Eso pasó el primer día, pero cuando nos conocimos todo fue bien. Es muy buena gente, en serio”, dijo durante una entrevista, donde agregó también que J Balvin es una persona que “se hace querer”. ¿Seguirá pensando igual?

¿CÓMO INICIÓ LA PELEA ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

El enfrentamiento entre Residente y J Balvin inició en el 2021 porque el artistia colombiano pidió a varios artistas a no asistir a los Latin Grammy 2021 , ya que consideraba que el género urbano no estaba siendo valorado.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, comentó Balvin en sus redes sociales.

Luego de esta publicación, Residente cuestionó al intérprete de “Mi gente” a través de Instagram: “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios Grammy)”. Tras enumerar a varios de los artistas nominados, el purtorriqueño añadió: “O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez ‘nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?”.

Aunque los fans de ambos cantantes creyeron que el enfrentamiento terminó en ese momento, eso no ocurrió. Residente lo criticó nuevamente cuando el colocho sacó el tema “Perra” , donde se le ve paseando por las calles con unas mujeres arrodilladas con cadenas en el cuello.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, aseguró el puertorriqueño.

