J Balvin vs Residente: quién es Bizarrap y qué papel tiene en esta pelea

El productor argentino se ha convertido en una de las mentes creativas más populares de la industria musical.

Los fanáticos del género urbano se han quedado con la boca abierta luego de que Residente hiciera su aparición en el BZRP Music Sessions 49, que ya se encuentra disponible en YouTube. Bajo la producción del argentino Bizarrap, René Pérez regresa con fuerza a la improvisación para dedicarle unos versos al colombiano J Balvin, con quien mantiene una pelea sin fin luego de que se enfrentaran por mensajes en la red social Twitter.

Desde su estreno el 3 de marzo, la canción de Residente ya sumó más de 15 millones de reproducciones, convirtiéndose en lo más escuchado y que podría batir un nuevo récord en la carrera del joven productor que se asoció con el boricua para este tema que, aunque no es para bailar, posee una historia y muchas indirectas hacia el intérprete de “Qué más pues”.

La persona que se ha visto en medio de esta guerra ha sido Bizarrap, la mente creativa detrás del beat que acompaña a René en la canción que dura más de 8 minutos. Pero, ¿quién es y por qué es importante en este enfrentamiento musical que ha puesto de cabeza a la industria musical?

¿QUIÉN ES BIZARRAP?

“La gente no entiende bien quién es aquel que hizo casi el 50 por ciento de un tema en el ordenador”, explicó en una entrevista Gonzalo Conde, nombre real con el que nació Bizarrap. Su carrera como productor musical tiene una trayectoria de más de 5 años. Su relación con el género urbano y el mundo de freestyle de Argentina lo ha convertido en uno de los mentores creativos de nuevos artistas, así como los de experiencia que quieren vivir una aventura entre beats y la improvisación.

Es así como logró destacar entre sus colegas, y su talento se ha visto reconocido en las diferentes plataformas, entre ellas Spotify, que lo calificó como uno de los artistas más escuchados de los últimos años por sus colaboraciones.

Uno de sus featurings más escuchados del 2021 fue la BZRP Music Sessions 48 con Tiago PZK, conocida también como “Bombona”. Hasta la fecha ha batido un récord brutal de reproducciones, junto a la de Nathy Pelusso, L Gante, Trueno, Alemán, Nicki Nicole, Snow The Product, entre otros. Antes del lanzamiento del tema con Residente, los fanáticos del género estaban a la expectativa de escuchar una producción con Paulo Londra, quien anunció su regreso a la música tras varios años de para.

Residente junto a Bizarrap realizaron el BZRP Sessions número 49 y los versos contra J Balvin causaron que el Internet se 'incendie'.

J BALVIN CONTRA TODOS

En un video compartió en redes sociales, Residente revela que J Balvin hizo hasta lo imposible para que la canción no salga a la luz. “En estos días iba a sacar un tema, por eso subí una foto con todo y la gorra. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend... del género urbano. Resulta, que se enteró que le estoy tirando y no a parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen y no sacar el cabrón tema”.

Esto también tuvo una repercusión en Bizarrap, quien tenía el poder de sacar o no la canción. Cuando se le planteó cancelar el lanzamiento, este dio una respuesta que fue respaldada y aplaudida por el boricua. “Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Pidieron una llamada con el presidente de mi disquera para que me detuviera por una simple tiradera”.

SEGUIR LEYENDO