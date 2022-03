Ethel Pozo: ¿A quién considera su figura paterna tras ser abandonada por Jorge Pozo?

Ethel Pozo confesó que sí tiene una figura paterna en su vida. ¿De quién se trata?

Ethel Pozo rompió su silencio luego que su padre Jorge Pozo decidiera aparecer en su vida de un momento a otro. La conductora de América Hoy aseguró que Gisela Valcárcel fue padre y madre para ella, dejando en claro que no tiene pensado en amistarse con el hombre que la abandonó a la edad de 8 años.

En entrevista para diario Ojo, la hija de la ‘Señito’ recordó las carencias económicas que atravesó su madre al momento de criarla. “Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche, lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado”.

“Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora”, añadió la conductora de TV.

¿QUIÉN ES SU FIGURA PATERNA?

Más adelante, Ethel recordó que sí tuvo una figura paterna en su vida. Se trata de su tío Jimmy, esposo de Rosa Luz Valcárcel, hermana de Gisela.

“ Tienen 42 años de casados, y cuando eran novios, salían al cine y mi mamá iba en medio porque mi abuelita la mandaba para que la cuide. De verdad él siempre ha estado cerca mío. Yo tengo tres mujeres que me criaron, mi mamá, mi abuela Techi y mi tía Martha, que ya se nos fue. Si yo tuviera que tener una figura paterna sí, sería mi tío Jimmy”, precisó.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Pozo habla sobre su tío Jimmy, ya que en octubre de 2018 compartió con sus seguidores una tierna imagen de su familiar en su casa, disfrutando de un almuerzo preparado por ella.

“Desde que tengo uso de razón lo conozco. Mi tío, esposo de mi tía Rosa Luz, hermana de mi mamá. Él es un hombre maravilloso, cuñado, abuelo, amigo.....y es mi tío adorado. Es como mi mamá dice, mi “uña y mugre” jajaja porque a mi me encanta cocinar y a él le encanta comer”, dijo en aquel entonces.

Ethel Pozo presentó a su tío Jimmy en redes sociales. (Foto: Facebook)

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE JORGE POZO?

La dueña de GV Producciones hizo caso omiso a las declaraciones de su expareja, quien es 7 años mayor que ella, y para demostrarlo publicó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan... No te apresures, todo llegará cuando deba. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuro. Eclesiastés 8:6″, fue el pasaje que extrajo la conductora de su Biblia.

Asimismo, y debido a los mensajes a favor de ella que ha recibido de todas partes, la ‘Señito’ decidió pronunciarse por primera vez sobre el tema. Sin embargo, solo lo hizo para agradecer las muestras de apoyo, principalemente la de Magaly Medina.

“Empiezo pensando en lo agradecida que estoy. Mil gracias a cada persona por el apoyo que siento que me dan. Como cada día, levántate, pelea tus batallas, todos las tenemos. Recuerda que nunca estuvimos, estamos, ni estaremos solas. Dios hace maravillas, y nos ama. Por eso lo amamos”, fue el mensaje de Valcárcel en su Instagram.

Gisela Valcárcel agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. (Foto: Instagram/@giselavalcarcelperu)

