Ethel Pozo rompe su silencio y le responde a su papá biológico: “Mi mamá fue padre y madre para mí”

Ethel Pozo responde a su papá tras salir en Amor y Fuego. (Foto: Instagram y Captura de Willax)

La aparición del papá biológico de Ethel Pozo ha causado que muchos de los seguidores de la conductora de América Hoy se muestren interesados en saber un poco más sobre su pasado, pues muchos recuerdan que en más de una ocasión Gisela Valcárcel señaló que Jorge Pozo la abandonó cuando ella salió embarazada.

Lo dicho por la ‘Señito’ durante varios años no ha sido del agrado del hombre de 66 años, quien volvió al Perú para contar su verdad. En una entrevista con el programa Amor y Fuego, él negó haberse alejado de la rubia cuando estaba en la dulce espera.

Luego de estas revelaciones, muchos han querido saber la versión de Ethel Pozo y qué es lo que piensa al respecto, pues su papá biológico no solo se encuentra en nuestro país para hablar de su pasado, sino también para pedirle una ayuda económica a su hija.

Al ser consultada sobre su padre, la conductora de América Hoy evitó referirse al tema y señaló que los problemas que tenga con él no es algo público, por lo que evitaría hablar sobre sus declaraciones.

“ Básicamente, (lo de mi papá) no es un tema público para mí, yo frente a la televisión lo que hago es comunicar recetas, cocina, diversión, entretenimiento, psicología. Pero contar mi vida personal, o quizás algún tema difícil o triste nunca lo voy a hacer”, dijo para el diario Ojo.

En otro momento, Ethel Pozo recordó que en más de una ocasión ella ha señalado que su mamá ha sido padre y madre, quedando registrado en televisión, pues desde los 6 años se ha visto expuesta.

“ Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora . Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí”, añadió.

SU TÍO JIMMY ES SU FIGURA PATERNA

Ethel Pozo reconoció que el esposo de su tía Rosa Luz, hermana de su mamá Gisela Valcárcel, ha sido la figura paterna que ha tenido desde pequeña, pues él siempre ha estado a su lado desde que tiene recuerdo.

Asimismo, la conductora de televisión señaló que en total fueron tres mujeres las que se encargaron de su crianza: su abuelita, su mamá y su tía Rosa. Todas ellas estuvieron atentas a sus necesidades.

“Desde que abrí los ojos allí estaba mi tío Jimmy, que con mi tía Rosa Luz tienen 42 años de casados, y cuando eran novios, salían al cine y mi mamá iba en medio porque mi abuelita la mandaba para que la cuide. De verdad él siempre ha estado cerca mío. Yo tengo tres mujeres que me criaron, mi mamá, mi abuela Techi y mi tía Martha, que ya se nos fue. Si yo tuviera que tener una figura paterna sí, sería mi tío Jimmy ”, sentenció.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, contó su verdad para las cámaras de Amor y Fuego, señalando que nunca abandonó a la 'Señito' cuando salió embarazada.

SEGUIR LEYENDO: