Magaly Medina y su mensaje a Rodrigo González tras mostrar audios de Jorge Pozo: “Siempre habrá alguien necesitado de noticia”

Magaly Medina hizo un alto a su programa para referirse al padre de Ethel Pozo, luego que éste se atreviera a retarla a mostrar pruebas que certifiquen que él los buscó para una entrevista. Cabe señalar que Jorge Pozo aseguró que nunca se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme para pedir pantalla, dejando como mentirosa a la conductora de TV.

Bastante fastidiada, Magaly Medina mostró las evidencias y aclaró que si ella hubiera querido tener la primicia, solo la hubiera tomado, pero simplemente no le interesó. La periodista fue bastante clara al indicar que no presente escarbar la vida de Gisela Valcárcel entrevistando a Jorge Pozo, a quien no tiene respeto.

Diciendo esto, la periodista continuó mostrando los audios de Jorge Pozo, donde pide hablar directamente con Magaly Medina porque es el padre de Ethel Pozo. Asimismo, al no obtener respuesta, no dudó insultar a la producción y lanzar lisuras, indicando que le tenían miedo a Gisela Valcárcel.

“Si me hubiera interesado la primicia, la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico, aparecido de pronto, milagrosamente, lo hubiera hecho el 13 de febrero”, aclaró Magaly Medina.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues señaló que ella no tomó la noticia, así como otros medios serios no lo hicieron, sin embargo, es consciente que “siempre hay alguien necesitado de noticia”.

“Siempre habrá alguien necesitado de noticia que le podrá dar (un espacio), yo no, no. Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos, en la pantalla con estos temas y no es que ella sea mi comadre, para nada no lo es”, aclaró Magaly Medina, resaltando que no lo entrevistó ni lo entrevistará porque no le da la gana.

MAGALY MEDINA RESPONDE A JORGE POZO POR DEJARLA COMO MENTIROSA

La conductora se refirió también al padre de Ethel Pozo por querer dejarla como mentirosa. Jorge Pozo indicó que jamás se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme para pedir pantalla. “Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son inventos que me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora con la reportera o con audios que me demuestre de que yo he hablado esas cositas”, dijo bastante firme Jorge Pozo para el programa Amor y Fuego.

Ante ello, Magaly no dudó en arremeter contra él y llamarlo Don nadie, e indicar que tienen las pruebas necesarias para probar que sí buscó a su producción. Asimismo, señaló que nadie va a marchar el nombre del programa.

“Este señor ‘Don nadie’, que ha aparecido buscando pantalla y sus cinco minutos de fama con el fin de esquilmar dinero a su hija biológica. En todos los medios digitales salió que este señor me intenta desmentir después de lo que yo dijera anoche... A mí me encanta cuando me retan, soy tan competitiva, y me encanta cuando me retan sobre todo estos hambrientos por cinco minutos de fama”, indicó la conductora de TV.

“Qué se puede esperar de un tipo que apareció de la nada, de quien nadie tenía idea que existía porque padre es un nombre que le queda demasiado grande... esa es mi opinión... No me ando jactando de las personas a las que nosotros rechazamos entrevista, no me dio la gana de darle tribuna, esa es atribución que se toma en mi programa porque no queremos que un hombre que nunca antes tuvo el valor de acercarse, de ser realmente un apoyo un padre para una hija y una madre conocida, ahora estira la mano y quieren que le den dinero”, acotó fastidiada.

