Mondonguito a la italiana - cómo hacer esta receta peruana de Gastón Acurio

Esta es la receta del chef Gastón Acurio para que prepares un delicioso mondonguito a la italiana.

La receta del día. “Si usted no es peruano, cuando lea el nombre de esta receta, seguro quedará confundido”, así describe el chef Gastón Acurio a la preparación del mondonguito a la italiana, un platillo que se ha convertido en uno de los clásicos favoritos de los peruanos. Su popularidad ganada con el paso de los años permite que aparezca en los menús de los restaurantes, siendo accesible para todo aquel que desee calmar su hambre del mediodía.

Según su relato compartido a sus seguidores, en Italia no existe este tipo de preparaciones, ya que la mayoría de estas lleva apellidos europeos y son elaborados con ingredientes que se elaboran y cosechan en esa región. Lo que sí podemos encontrar son recetas que llevan el título de ‘trippa’, nombre con el que se conoce a algunas partes del estómago de los rumiantes. Resaltan su sabor con queso pecorino, laurel, vino y parmesano.

“Pasa el tiempo, la carencia llega a Italia y muchos emigran por el mundo llevando consigo las recetas de su infancia que al llegar al nuevo hogar se intentan reproducir, pero al no encontrar los ingredientes originales, se va adaptando a nuevos y al gusto local. Es probable entonces, que al llegar la comunidad italiana al Perú, especialmente de Génova, y no encontrar sus ingredientes locales, fueron dando vida a la receta como la conocemos hoy, que lleva papa, zanahoria, laurel, tomate y cebolla, pero que gracias al ají amarillo deja el sello de peruanidad para siempre”, escribe en su publicación.

RECETA PERUANA MONDONGUITO

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN

- Cocinar un kilo de mondongo a fuego lento por largo rato.

- Aparte, hacemos un aderezo echando un chorro de aceite, con una taza de cebolla roja picada finita, dos cucharadas de ajo molido, media taza de ají amarillo licuado y un cuarto de taza de ají mirasol licuado.

- Añadir una cucharada de pasta de tomate, hoja de laurel y hongo seco. Doramos el aderezo a fuego lento y echamos el mondongo cortado en tiras. Echamos un poco de caldo de la cocción.

- Sumamos la zanahoria cortada en tiras previamente frita o si prefieres hervida. Si gustas, coloca un puñado de arvejas cocidas, cebolla, ají y tomates cortados en tiras.

- Sazonar con sal, pimienta y comino. Mezclamos muy bien y echamos un poco más de caldo, siempre y cuando sea necesario.

- Para resaltar el sabor, puedes echar a tu preparación un poco de queso parmesano rallado como lo hacen las familias de origen italiano.

- La versión criolla es sin el queso, por lo que puedes omitirlo. Finalmente, decoramos con perejil picado, papas fritas y una porción generosa de arroz blanco.

Esta preparación que compartió Acurio puede rendir para 4 porciones bien servidas. Para completar esta receta, te puede interesar diez consejos para hacer papas fritas perfectas y ¿se te quema el arroz? Aprende a cocinarlo graneado .

Consejo: es importante que el mondongo a usar sea limpiado muy bien antes de llevarlo a la olla. El tiempo de su cocción producirá la tensión que tenga esta. Lo ideal es que no termine sobrecocida y medio chicloso que no se pueda masticar. Ayúdate de tu celular para controlar los tiempos y reúne todos los ingredientes antes de iniciar con la receta para que no hagas pausas largas.

