María Pía Copello sobre el regreso de Karina & Timoteo: “Que lindo que se hayan juntado”

María Pía Copello le deseó lo mejor a Karina & Timoteo. (Foto: Instagram / Press Management & booking)

María Pía Copello fue consultada sobre el retorno de Karina & Timoteo, quienes anunciaron su tan esperado reencuentro tras 22 años de ausencia. Las figuras vuelven con un show denominado “Niños otra vez” en una gira nacional que comienza el próximo mes de abril.

Ante ello, la conductora de televisión no dudó en enviarle un corto mensaje a la dupla que alegró las mañanas por muchos años en los 90′. Como se sabe, ella fue el reemplazo de Karina Rivera desde el 2000 hasta el 2006.

María Pía acompañó al tierno dragón en sus inicios en América Televisión en un programa infantil. Es por ello que, en una entrevista con un medio local, la influencer solo se animó a desearles lo mejor en este nuevo espectáculo que están preparando.

“No les daría ningún mensaje, pero me parece lindo que se hayan juntado. Creo que hay un público que los quiere ver y de todas maneras yo creo que les va a ir súper bien”, dijo para La República.

Cabe resaltar que América TV aceptó en un inicio a Anna Carina Copello, sin embargo, se terminó por contratar a María Pía Copello por la gran química que tuvo con Ricardo Bonilla, en la piel de Timoteo, en medio de un casting de decenas de jóvenes.

Por otro lado, también le preguntaron sobre su amistad con Magaly Medina, con quien ha demostrado públicamente tener una amistad hasta el punto de que asistió a su renovación de votos matrimoniales en Colombia con el notario Alfredo Zambrano.

“Son cosas que se dan a veces entre los amigos. Uno puede discutir, pelearse y después amistarse. En mi caso, somos amigas. Hasta el día de hoy, mantenemos una amistad. Nos llevamos muy bien”, señaló.

Karina Rivera y Timoteo se reencontró en el 2021. (Foto: América TV)

¿QUÉ DIJO KARINA RIVERA CUANDO FUE REEMPLAZADA POR MARÍA PÍA?

En una entrevista, Karina Rivera reveló que ella fue quien propuso a la actual tiktoker para que sea su reemplazo. Asimismo, contó que la producción del programa le prometió que regresaría a la conducción tras su primer embarazo en el año 1999.

“Me dijeron: ‘No Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó a Action Media Web.

“Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó María Pía y Timoteo”, agregó.

Según la productora Bianca Casagrande, la decisión que no vuelva Karina fue una orden de la gerencia general del canal, que actualmente se ubica en Pachacamac. Pese a todo lo ocurrido, Karina & Timoteo volverán a presentar un show juntos.

KARINA & TIMOTEO: ¿DÓNDE ENCONTRAR LAS ENTRADAS PARA SU SHOW?

Los tickets para ver el show de Karina & Timoteo : “Niños otra vez” están disponibles en pre-venta en la plataforma digital de Entrada Ya.

¿EN QUÉ FECHAS Y HORAS SE PRESENTARÁ EL SHOW DE KARINA & TIMOTEO?

Karina & Timoteo presentarán una gira por su 27 Aniversario. El 23 y 24 de abril se presentarán en el Teatro Canout, Lima, a las 5 y 8 p.m. El 14 de mayo en Arequipa a las 8 p.m. y luego recorrerán el norte peruano.

