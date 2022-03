Magaly Medina cuestiona a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco por posar junto a su hijo tras decir que no querían exponerlo

Magaly Medina criticó a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco tras posar junto a su hijo para una revista. (Foto: Captura / Instagram)

Magaly Medina no dudó en referirse a la reciente publicación de la revista Cosas en donde aparecen Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco como portada de su edición número 709 junto a su pequeño hijo, presentándolo así por primera vez ante los medios de comunicación.

La popular “Urraca” cuestionó a la pareja y los tildó de “mentirosos”, pues en anteriores entrevistas el cantante y la empresaria señalaron que querían mantener la privacidad de su familia no mostrar el rostro de su hijo en redes sociales.

“Cuidaban tanto su privacidad que hasta lloraron, ¿habrán llorado al ver la carátula de la revista Cosas?. Muestran a cara descubierta a su pequeño hijo, para que vean que las mentiras tienen patas cortas”, dijo la periodista en referencia a la vez que arremetieron contra ella por haber presuntamente querido exponer a su bebé para ganar rating.

Asimismo, resaltó que el Instagram oficial de Cosas desactivo sus comentarios, pues los usuarios comenzaron a criticarlos por decir que no querían estar en medio de la polémica, pero se lucen en la portada de una revista.

“Creo que la revista tuvo que cerrar los comentarios para evitar que a sus dos protagonistas le sigan dando de alma. La criatura no tiene la culpa pero si los padres por sus contradicciones tan grandes. Uno tiene que ser consecuente con lo que afirma, pero cuando la mentira te chapa en una esos son los resultados”, agregó.

Recordemos que en un comunicado que la hija de Jessica Newton publicó en sus redes sociales, indicó que había llorado cuando Magaly Medina transmitió una videollamada que tuvo con Deyvis Orosco horas después del nacimiento de su hijo.

En otro momento, la conductora de espectáculos aseguró que ella nunca habría sido capaz de violar la privacidad de la feliz pareja. “Ni siquiera saqué el rostro del bebé. Yo digo como es posible que pueden mentir tan descaradamente al decir que ese día lloraron solo con el único afán de victimizarse“.

“Yo jamás me hubiera atrevido a mostrar una imagen de un niño sin autorización de sus padres. Es una regla constante en este programa“, agregó.

Cientos de cibernautas criticaron a la pareja por presentar en la portada de la revista a su pequeño de tres meses, tildándolos de interesados después de que en varias oportunidades dejaron en claro que no querían exponer a su familia.

“Qué tal negocio el hijo, jamás volveré a escuchar al tal Deyvis”, “¿No decían que no querían exponer a su familia?”, “Se me cayeron, las apariencias no coinciden con la realidad”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer.

Ante ello, el Instagram oficial de Cosas decidió desactivar la opción para que las personas comentaran. Cabe resaltar que fueron dos publicaciones que realizó el medio. La primera fue de la portada oficial y la segunda un vídeo que recopilaba los momentos de la sesión fotográfica. En ambas se ocultaron los comentarios.

¿QUÉ DIJO CASSANDRA SÁNCHEZ SOBRE MAGALY MEDINA?

Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó un extenso comunicado en el cual explicaron las razones por las cuales no respondieron los mensajes de la ‘Urraca’ cuando esta quiso visitar a su hijo.

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, señaló en un inicio la pareja recién comprometida.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre haya respeto la privacidad de nuestra familia. Ese día lloré y me molesté muchísimo, ya que la confianza se había roto, no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”, indicaron.

