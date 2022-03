Guty Carrera: ¿Cuánto cobró por estar presente una semana en Esto es Guerra?

Guty Carrera no tiene contrato con Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Una de las sorpresas que tuvo Esto es Guerra en su décima edición fue el regreso de Guty Carrera al reality de América Televisión. Todos creían que el popular ‘Potro’ se quedaría toda la temporada, pero esto no fue así, pues el modelo tomó sus maletas y se regresó a México.

Los rumores de que el chico reality solo se quedaría una semana en el programa nacieron en el portal Instarándula. En ese momento nadie pensaba que esto sería real; sin embargo, de un momento a otro el modelo se despidió de EEG señalando que tenía un compromiso en México.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, Guty Carrera confirmó que no tenía contrato con ProTv y que solo había llegado a un acuerdo con ellos para estar durante una semana en el reality.

Asimismo, el ‘Potro’ se animó a responder las afirmaciones de Alejandra Baigorria, quien señaló que él llamó a Esto es Guerra para ofrecerse como un nuevo participante y que estaría totalmente gratis.

“ Ya lo he dicho en mis redes sociales, muchas personas saben, incluido la gente de producción que solo podía estar una semana porque tengo compromisos aquí en México . Ahorita empiezo un programa en MTV, ‘Resistiré’ el 21 de marzo, entonces ya empezamos con las promociones y el programa en sí”, señaló.

Al escuchar las declaraciones de Guty, Rodrigo González le consultó si existe la posibilidad que vuelva a Esto es Guerra en las próximas semanas. “No sabemos todavía la fecha exacta (de su regreso) porque luego viene otro proyecto más y de ese proyecto no puedo hablar, entonces estamos viendo”, respondió.

¿TIENE CONTRATO CON EEG?

En otro momento, Guty Carrera respondió si actualmente mantiene algún contrato con Esto es Guerra, pues sabe que cuando firma con un canal de televisión no puede declarar a programas que sean de la competencia.

“¿Tienes contrato con EEG en este momento, o no te amarraste?”, le consultó el popular ‘Peluchín’, a lo que el ‘Potro’ respondió: “ No, el acuerdo con ellos era por una semana ”.

Guty Carrera fue presentado como el jale 'bomba' de Esto es Guerra pero solo se quedó en el reality una semana.

NO LE PAGARON

Guty Carrera aunque estuvo una semana trabajando y declarando para diferentes programas de América Televisión, no cobró por haberse presentado en el reality. Según el modelo, ellos no llegaron a un acuerdo económico, sino realizaron un intercambio.

“ A mí me ofrecieron un contrato de un año... No hablaré de dinero, pero no me puedo quejar del intercambio que tuvimos . Las puertas de Pro Tv están abiertas para mí... (¿Estará en ‘Maricucha 2′?) Estaría bueno, hay cosas interesantes que se vienen por ahí”, señaló.

Cabe precisar que desde hace algunos años Guty Carrera radica en México, país en el que ha intentado abrirse una carrera actoral, pero de momento solo ha participado en diferentes reality de televisión al lado de su novia Brenda Zambrano.

SEGUIR LEYENDO: