María Pía Copello: usuarios critican su canción ‘Bailando sola’ por parecerse a ‘Colegiala’, y ella responde

María Pía Copello responde a críticas (Foto: Instagram)

Después que María Pía Copello estrenará su nuevo tema ‘Bailando sola’, las felicitaciones de sus seguidores de Instagram no se han hecho esperar, pero tampoco las críticas, quienes han comparado este nuevo tema con la canción Colegiala, de Los ilusionistas.

Son varios los que han comparado este tema de 1975, con la nueva canción de la exconductora de Esto es Guerra.

“A mi me sueña a ‘Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta colegiala de mi amor... lalalala”, “Esa es la pista de COLEGIALA. CUMBIA”, “Me encanta, la canción me suena a la de colegia de los ilusionistas”, “Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta..”, se puede leer en la sección de comentarios, del Instagram de María Pía Copello.

Como se recuerda, este tema de Los ilusionista ha logrado tal éxito que se ha vuelto un clásico de la cumbia, siendo - incluso- versionada en otros idiomas.

Usuarios critican a María Pía Copello. (Captura Instagram)

Ante las comparaciones, María Pía no ha dudado en responder bastante tranquila en uno de los comentarios.

“Muchas canciones tienen tonos parecidos, créeme que no es la primera ni será la última. Un abrazote y gracias por ver el vídeo”, escribió la animadora.

BAILANDO SOLA, DE MARÍA PÍA COPELLO

María Pía Copello estrenó su nuevo tema el pasado 2 de diciembre, generando gran revuelo entre sus seguidores. En el video podemos ver a su pequeña hija, y la coreografía está a cargo de Alejandro Pino ‘El chocolatito’.

COLEGIALA, DE LOS ILUSIONISTAS

Colegiala es un sencillo escrito por compositor peruano Walter León Aguilar e interpretada por primera vez por el grupo peruano de cumbia Los Ilusionistas. Fue publicado en 1975, como sencillo del álbum Dinsa.

El tema tuvo tal fama que se ha grabado en muchas versiones y ritmos en diferentes países.