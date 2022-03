Yahaira Plasencia: ¿Quién es Olenka Mejía y por qué se la vincula sentimentalmente con Jefferson Farfán?

Olenka Mejía demandó a Yahaira Plasencia por difamación agravada. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

Olenka Mejía, modelo y empresaria peruana, se ha vuelto noticia en las últimas horas debido a un supuesto acercamiento con el futbolista Jefferson Farfán, expareja de Yahaira Plasencia. El programa Amor y Fuego recopiló una serie de coincidencias en sus redes sociales.

El espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitirá este martes 1 de marzo las pruebas que demostrarían que existe un presunto romance entre ellos. Y es que, según se ve en las imágenes, Olenka ha aparecido sospechosamente en los mismos lugares que el jugador de Alianza Lima.

Pero no solo eso, el programa de espectáculos estaría por difundir un ampay de Olenka con Jefferson Farfán. En el avance promocional, se observa que Mejía se encuentra en el balcón de un departamento y, al parecer, esto se desarrolla durante la madrugada. Ya de día, el auto de la ‘Foquita’ se retira del lugar. ¿Será que estuvieron juntos?

Este presunto romance ha tomado por sorpresa a los usuarios debido a la relación que tiene Olenka Mejía con Yahaira Plasencia, quien mantuvo una relación amorosa con el deportista en el 2015 y, posteriormente, en el 2020.

¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA?

Olenka Mejía es la excuñada de Yahaira Plasencia, puesto que tuvo una relación sentimental con Jorge Plasencia, hermano y manager de la salsera. Fruto de ese romance, ambos se convirtieron en padres en el 2017; sin embargo, terminaron separándose y en malos términos.

En febrero de 2018, Mejía acusó al hermano de la cantante de salsa de no cumplir su responsabilidad como padre, ya que se negaba a ver al bebé de 9 meses y tampoco le pasaba dinero para su manutención.

“Salí embarazada, mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable de mi hijo. No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre. No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, declaró en aquel entonces.

Olenka Mejía llegó a entablar una demanda por pensión de alimentos para recibir mensualmente 2500 soles a favor del menor. Sin embargo, Jorge aseguró que no podía pagar esa cifra porque ganaba 1100 soles como coordinador de la orquesta de su hermana, por lo que solo podía pasarle 300 soles.

OLENKA MEJÍA DEMANDÓ A YAHAIRA PLASENCIA

En el 2018, tiempo en el que Olenka Mejía se presentaba en diversos programas para reclamar la pensión de alimentos para su hijo, Yahaira Plasencia puso en duda la paternidad de su sobrino al declarar que su hijo era de otro hombre y no de Jorge ‘Yorch’ Plasencia.

“Yo sé muchas cosas. Es que si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, dijo Yahaira durante una entrevista por llamada telefónica.

Ante ello, Olenka tomó medidas legales contra la salsera y demandó Yahaira Plasencia por difamación agravada . También le exigió una reparación civil de 100 mil soles por haber dañado su honor y buena reputación.

“Me retracto de lo que dije, (…) su carta notarial ya no va a proceder. Me retracto y pido disculpas, disculpas, señorita Olenka, me retracto, que mi hermano Jorge se encargue de todo lo demás”, señaló la autodenominada ‘Patrona’ para enmendar su error; sin embargo, Olenka continuó con la demanda.

Después de tres años de conflicto legal, en junio de 2021, el Décimo Segundo Juzgado Lima decidió darle la razón a la expareja de Jorge Plasencia, dictaminando el pago de 20 mil soles para reparar los daños causados.

YAHAIRA PLASENCIA PAGÓ SU DEUDA CON RETRASO

En noviembre de 2021, Olenka Mejía arremetió contra la salsera por haber pagado solo 150 soles de los 20 mil que le debía. En su defensa, la intérprete de ‘Dime’ aseguró que le había cancelado esa cifra porque su rubro artístico todavía “no se había reactivado del todo”.

Dos semanas después, Yahaira informó que llegó a cancelar la deuda de 20 mil soles que le debía a su excuñada por reparación civil . Sin embargo, la artista nacional se mostró incómoda con el tema. “No voy a hablar de eso. Quiero llevar la fiesta en paz, le deseo todo lo mejor. Paz, paz”, fue lo único que dijo.

Tras estas declaraciones, Olenka utilizó su cuenta de Instagram para criticar a la cantante por dar a entender que pagó por iniciativa propia, cuando la realidad no era esa.

“Aclarando. No pagaste porque quieres llevar la fiesta en paz o porque tiene un gran corazón o porque te caigo bien. Es porque el Poder Judicial te mando una carta exigiéndote que te dan 10 días para que pagues y cumplas las reglas de conducta sino ibas a tener problemas con la justicia y ¿Magia? ¿se reactivó tu rubro y pagaste todo? ¿No que no tenías trabajo? ¿No que tu economía te da sólo para pagar de 150 a 150 soles?”, escribió inicialmente en su cuenta de Instagram.

