Melissa Paredes aclara que también pagó los útiles de su hija explicando lo que es la tenencia compartida

Melissa Paredes aclaró que ella también pagó por los útiles escolares de su hija. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para explicar cómo es la tenencia compartida que lleva con su exesposo Rodrigo Cuba. Como se recuerda ambos llegaron a un acuerdo el pasado mes de noviembre para dividir los gastos de su menor hija tras firmar su divorcio.

Ante la pronta llegada de las clases presenciales escolares, la exconductora de América Hoy se grabó en las historias de su cuenta oficial de Instagram cociendo las etiquetas con nombre en el uniforme de su pequeña. Asimismo, aprovechó para contar que ella también pagó por los útiles que llevará su hija al colegio.

Esto después de que el “Gato” Cuba publicara que una serie de vídeos mostrando que compró todos los materiales que necesitará la pequeña Mía para el inicio de clases. De inmediato muchos supusieron que esta publicación era una indirecta a su exesposa, por lo que decidió no quedarse callada.

La exreina de belleza comenzó contando que varios padres de familia le han estado preguntando qué es la tenencia compartida y cómo se dividen los gastos, pues esta modalidad no sería muy común en el Perú y genera dudas en varias personas.

“Por ejemplo, la otra parte compró los útiles, me pasa la boleta y yo le deposito la mitad de los útiles, igual es en los uniformes, mochila, loncheras, pero no es que yo lo compre, o sea, yo lo compro, porque voy a comprarlo, pero le paso la boleta y él me deposita la mitad”, dijo la también actriz.

Asimismo, señaló que todo debe ser en beneficio a los niños. “Espero que lo haya explicado bien los gastos son divididos en partes iguales por ambos padres y listo, todo en favor a la menor para que no le falte nada, como tiene que ser”.

Cabe resaltar que en un primer momento, Melissa Paredes le solicitó al padre de su hija que se haga cargo del 70% de los gastos de su hija, fruto de su relación de más de cinco años. Pese a los esfuerzos de la abogada de la influencer, el deportista nunca aceptó y finalmente tuvieron que dividir todo.

Melissa Paredes aclara que también pagó los útiles de su hija explicando lo que es la tenencia compartida. VIDEO: Instagram / @melissapareds

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES NO INGRESÓ A EEG?

Tras el ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra, muchos pensaron que Melissa Paredes también iba a llegar al reality como uno de sus fichajes ‘bomba’. Sin embargo, esto nunca sucedió y la modelo se presentó en el programa Mujeres al Mando.

Ella explicó que uno de los motivos por los que no regresó al programa de América Televisión es que tiene en mente volver a la actuación. “¿Tú gran sueño es actuar en Telemundo?”, fue la consulta que le hicieron. Ella hizo el ademán de un avión con sus manos mientras daba a entender que pronto viajaría. “Es más... (ya me voy)”, agregó.

Sin embargo, para el programa Amor y Fuego, la no llegada de Melissa Paredes a Esto es Guerra se debería a que la producción del reality no pudo llegar a un acuerdo económico con la exreina de belleza, pues pretensiones salariales serían muy altas.

Asimismo, Rodrigo González señaló que de esta situación se aprovechó Latina y le hizo llegar una propuesta para que sea conductora de televisión en el nuevo proyecto que vienen trabajando en reemplazo del magazine matutino que era conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

SEGUIR LEYENDO