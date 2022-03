Ayrton García: ¿Quién es el hermano de Hugo que fue captado junto a Macarena Vélez?

Ayrton García es el hermano menor de Hugo García. (Foto: Instagram)

El nombre de Ayrton García volvió a mencionarse en la farándula peruana este último lunes 28 de febrero tras ser protagonista de un nuevo ampay en donde se le vio caminando de la mano junto a la influencer Macarena Vélez, dando a entender que había olvidado a su expareja Víctor Salas, más conocido como ‘Vituco’.

Tras ser abordado por las cámaras del programa Amor y Fuego, Ayrton aclaró que la modelo solo es su amiga y que la estaba ayudando a caminar, pues habían tomado alcohol durante la celebración de su cumpleaños en una discoteca en el sur de Lima.

Tras ello, las interrogantes sobre quién es el hombre que estaría junto a la ex chica reality comenzaron a surgir. No muchos recuerdan que fue integrante del reality de América Televisión, Esto es Guerra, pero lo reconocen por aparecer constantemente en el Instagram de Hugo García.

¿QUIÉN ES AYRTON GARCÍA?

Ayrton García nació el 27 de febrero de 1998 en Perú. Es considero exchico reality, pues formó parte de Esto es Guerra en el año 2018 cuando María Pía Copello y Matías Brivio eran los conductores del programa y él tenía 19 años. Su participación fue corta y fue eliminado en el 2019, no sin antes pertenecer a los “Guerreros” y “Combatientes” en épocas diferentes.

“Me siento muy tranquilo, feliz, con muchos nervios. Vengo a dar el 100% de mi”, dijo en aquel momento el también deportista cuando lo nombraron como el “nuevo baby” del reality. Cabe resaltar que su ingreso se dio debido a la eliminación de Fabio Agostini y Luis Alonso Bustíos.

Desde entonces se ha mantenido alejado de las pantallas de la televisión. Sin embargo, es muy activo en redes sociales ya que cuenta con 305 mil seguidores en Instagram y constantemente comparte sus actividades diarias. Asimismo, no duda en publicar fotos con su hermano mayor Hugo García, lo que hace con su familia y su menor hija.

Ayrton García se dedica actualmente al fisicoculturismo y ha demostrado que otra de sus pasiones es el surf, al igual que Macarena Vélez. En sus redes sociales se puede observar varias fotografías en donde posa junto a su tabla así como en medio de las olas.

En 2017 recibió su licencia de piloto y su primera publicación fue en el 21 de mayo del 2015, con una foto suya cuando era un bebé. Hoy en día, el joven de 24 años de edad sigue mostrando los cambios de su cuerpo gracias a los ejercicios que realiza día a día.

¿QUÉ DIJO AYRTON GARCÍA SOBRE SU AMPAY CON MACARENA VÉLEZ?

Ayrton García fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego para preguntarle cuál sería la relación que mantiene con Macarena Vélez. El ex integrante de “Esto es Guerra” comenzó aclarando que conoce a la influencer hace varios años.

“A Macarena la conozco hace años de años de años desde que estaba en “Combate” con Hugo, así que tengo una amistad increíble con ella, siempre me vas a ver con ella juntos. Es mi amiga. Había tomado, todo el mundo había tomado así que siempre es mejor prevenir que lamentar”, acotó García.

Incluso, señaló que no sabe qué pasó entre Macarena y su ex “Vituco” Salas. “De hecho no sé que haya pasado con ellos, pero siempre la voy a apoyar. Si ella necesita algo de mí, yo siempre voy a estar ahí”. Finalmente, indicó que volvería a tomar de la mano a la también modelo. “Lo vuelvo hacer, la agarro, la acompaño, la cuido, así son los amigos, siempre”.

