Jefferson Farfán y su actual momento: conoce los motivos de su ausencia y posible fecha de regreso

Jefferson Farfán viene afrontando los últimos años de su carrera como futbolista profesional. En ese sentido, uno de los objetivos que se había marcado era de jugar en Alianza Lima, lo cual concretó el año pasado y con el título nacional incluido. Sin embargo, en lo que va del 2022 no ha disputado ningún minuto y su situación es toda una incógnita.

Por ello, en la presente nota te contaremos cómo está el atacante nacional, de acuerdo con la información del periodista de ESPN, Gustavo Peralta. Primero se menciona que el delantero viene trabajando sin problemas tras superar unos problemas físicos y que estaría listo para afrontar el duelo que el conjunto ‘blanquiazul’ sostendrá en la siguiente fecha de la Liga 1 ante Carlos A. Mannucci de Trujillo el próximo domingo 20 de febrero en el Estadio de Matute.

“Entendemos que Jefferson Farfán ya está entrenando bien, con normalidad y saliendo de ese problema que tuvo, de esas molestias. Y también entendemos que Farfán a partir de la próxima semana ya estaría operativo para que pueda jugar el próximo partido con Alianza Lima ”, señaló el periodista que trabaja en dicha cadena internacional.

Asimismo, mencionó que el delantero peruano tiene un objetivo claro a todo este arduo trabajo que viene realizando. “ La prioridad de Jefferson Farfán es estar en la doble fecha de las Eliminatorias que se viene en marzo. No es que Alianza Lima no sea su prioridad, claramente le da su espacio. Sino que ya ha venido trabajando en esto y la gente de Alianza Lima está consensuando con el comando técnico de la selección en bien del jugador. Trabaja para llegar ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Ricardo Gareca sigue de cerca la última etapa de su recuperación ”, añadió.

Y es que el experimentado jugador estuvo en los entrenamientos que la ‘blanquirroja’ llevó a cabo a inicios de diciembre del año pasado. Junto con los jugadores que militan en la MLS, se prepararon para afrontar los amistosos ante Panamá y Jamaica. Sin embargo, Farfán no pudo estar en ninguno de estos partidos. En un principio se desconoció el motivo, pero luego Ricardo Gareca pudo aclararlo. “Farfán se está recuperando. En este tiempo no ha podido hacer una práctica de fútbol y en esa situación no queremos apurar nada. Si no está en estas dos fechas puede estar en las dos siguientes, viendo cómo va su evolución ”, señaló el entrenador cuando lanzó la lista de convocados para la pasada fecha doble del proceso clasificatorio ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima.

IMPORTANCIA EN ALIANZA LIMA Y CON PERÚ

Con esto, tomando en cuenta que es un futbolista que ha venido arrastrando diversos inconvenientes físicos en los últimos años, cada detalles importa y lo mantienen en estricto cuidado, tanto en Alianza Lima como en la ‘bicolor’. Su importancia es más que evidente, ya que fue pieza clave en la consecución del título nacional de los ‘aliancistas’ ante Sporting Cristal . Además, con la camiseta de la selección aporta su jerarquía, así sea unos cuantos minutos. Basta con solo ver la jugada en el partido ante Argentina en Buenos Aires, cuando le ganó a Cristian Romero en carrera gracias a su potencia y provocó un penal que posteriormente terminó fallando Yoshimar Yotún.

Toda su experiencia aún es aprovechable para la ‘blanquirroja’ que necesita la mayor cantidad de puntos posibles ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, dos encuentros que definirán el futuro de Perú de cara a conseguir un cupo en el Mundial de Qatar que se desarrollará a finales de este año.

DATO

Cabe resaltar, que el último partido oficial de Jefferson Farfán fue precisamente en el partido de vuelta de la final de la Liga 1 ante los ‘rimenses’ el 28 de noviembre del 2021.

