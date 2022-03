Guty Carrera asegura que sufrió violencia psicológica por parte de Alejandra Baigorria: “Me acusó sin pruebas”

El chico reality indicó que sufrió un "daño psicológico" por haber sido acusado de maltratador a nivel nacional. (Foto: Composición)

Desde que Guty Carrera fue presentado como jale de Esto es Guerra, los usuarios no han dejado de recordarle la denuncia que le interpuso Alejandra Baigorria por maltrato psicológico en el 2018. Sin embargo, el hijo de Edith Tapia asegura que él fue realmente quien sufrió ese tipo de maltrato por parte de su expareja.

Desde México, país donde ha regresado para las promociones del programa Resistiré de MTV, el ‘Potro’ sigue clamando su inocencia. Incluso, indicó que Alejandra era la única demandada ahora por haber dañado su reputación, ya que la denuncia que le entabló la rubia modelo fue archivada por falta de pruebas.

A través de sus redes sociales, Carrera decidió responder las dudas de sus cientos de seguidores, dejando en claro que saldrá al frente las veces necesarias para defenderse de las “falsas acusaciones” de Alejandra, quien confesó en el 2018 que Guty la maltrataba psicológicamente. Incluso, difundió audios donde se escuchaba al chico reality gritando debido a una escena de celos.

“¿Por qué iniciar nuevamente una polémica con tu ex Alejandra?”, le preguntaron, a lo que Guty respondió: “Deberían investigar y darse cuenta quien genera y empieza la polémica. Tengo todo el derecho de responder y defenderme de las falsas acusaciones. ¿Es lo que haría cualquiera no?”.

Esta respuesta se da en relación a la publicación que compartió la pareja de Said Palao en sus redes. Luego de que Guty fuera anunciado como participante de Esto es Guerra, Alejandra decidió publicar reflexiones sobre la violencia contra la mujer.

ASEGURA QUE ALEJANDRA BAIGORRIA LO “DAÑÓ PSICOLÓGICAMENTE”

Más adelante, otro internauta le pidió que dejara de “denigrar” las acusaciones de Baigorria. Recordemos que ella continúa asegurando que fue víctima de maltrato psicológico durante su relación con Guty Carrera. La única prueba que tiene son las llamadas telefónicas que grabó cuando discutían.

“El daño psicológico es igual o peor que el daño físico. Es justamente ese daño que sufrí por tanto tiempo al ser acusado sin pruebas. Mi reputación y honor ser vieron mancillados. Me quedé sin trabajo por falsas acusaciones, fui acusado también por opinólogos en algunos programas que ya ni existen. 3 meses seguidos dedicándome gran parte del tiempo”, señaló Guty en relación a las fuertes críticas que recibió en su momento.

“ ¿Acaso eso no es violencia psicológica? ¿No es violencia psicológica someter a alguien a acoso constante de la prensa, de las personas, de las redes sociales, del trabajo? Muchos entienden lo que quieren entender... depende que les convenga. Eso sí, quieran o no quieran, la verdad es una sola”, añadió en su post.

LOS AUDIOS DE GUTY CARRERA

En una de las llamadas que difundió Alejandra Baigorria a la prensa, se escucha al chico reality admitir haber roto el celular de su expareja durante una pelea y, además, haberse limpiado las manos con sangre en la pared de su departamento. También amenaza con dar un balazo en la pierna a Alessandro Gandolfo por haberla abrazado en un reality de competencia, por lo que le exigía a Baigorria renunciar de inmediato.

“Ámame, ámame que me vas a perder (...) Me las voy a seguir rompiendo (las manos) cuando cuelgue el teléfono (...) A mí me interesa 3 pepinos que todo el mundo se entere, para mí todos esos hue*** son unos fracasados. ¡Todos son unos fracasados, no son nada! Tú eres algo, pero te mezclas con la nada (...) Yo he sido un huev*** más en tu vida porque el único que te mueve el piso es Mario Hart”, se escucha.

En el 2016, Alejandra Baigorria difundió los audios de Guty Carrera donde la insultaba durante un ataque de celos. (VIDEO: Latina TV / Espectáculos)

