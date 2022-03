Darwin Espinoza señala que María del Carmen Alva presiona a Acción Popular para apoyar la vacancia

María del Carmen Alva y Darwin Espinoza | Foto: Agencia Andina

El congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, señaló que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, es la más interesada en que se dé la vacancia del presidente Pedro Castillo y que ella habría presionado en varias ocasiones a los miembros de su propia bancada para buscar la salida el jefe de Estado.

“María del Carmen Alva es una de las personas que está más interesada en que exista una vacancia presidencial. Si existe una vacancia presidencial, yo mismo pediré que se remueva la Mesa Directiva y se elija a otra. Acción Popular no necesita tener otro Merino”, expresó el último lunes Darwin Espinoza en RPP.

QUIERE SER PRESIDENTA DEL PERÚ

Sin embargo, esta no fue la única referencia que hizo el congresista sobre la titular del Legislativo. En una entrevista brindada a la revista Caretas, Darwin Espinoza señaló que Alva Prieto presionó a los colegas de su bancada para apoyar la vacancia presidencial.

Además, según la versión del congresista, la presidenta del Congreso también pedía la renuncia de Dina Boluarte, con el objetivo de ser ella quien se convierta en la nueva presidenta de la República.

“Tiene aspiraciones de llegar al sillón presidencial, presionando, por ejemplo, a los congresistas para que votemos a favor de la censura o de las mociones de vacancia, diciendo que el presidente Pedro Castillo se tiene que ir. Me lo ha dicho personalmente. Me lo ha dicho más de cinco veces, por lo menos. Y que la señora Dina (Boluarte) también se tiene que ir”, dijo el parlamentario.

REITERÓ ACUSACIONES

Este lunes, el legislador de la lampa reiteró las presuntas intenciones de María del Carme Alva de buscar la salida de Pedro Castillo, ya que ella sería “quien se beneficiaría si esto llegase a ocurrir”, según dijo a Canal N.

Agregó que la presidenta del Congreso le ha manifestado “en varias oportunidades que es necesario vacar al presidente de inmediato”. Sin embargo, indicó que la presión hecha por Alva Prieta, para convertirse en presidenta del país, será tema de discusión interna dentro de la bancada de Acción Popular.

Aclaró que, personalmente, a él no lo ha tratado de presionar para buscar la vacancia de Pedro Castillo.

“A mí no me ha tratado de presionar. Ella sabe cómo están las cosas bien claras. Pero yo he conversado con algunos congresistas que sí afirman que han recibido presiones para que voten a favor de una vacancia”, manifestó y reiteró que esperan resolver estas diferencias al interior de su bancada.

RECHAZAN CENSURA A MARÍA DEL CARMEN ALVA

Por otro lado, el lunes por la noche, en el último día de la legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2021-2022, se votó en el Congreso la admisión de hasta dos censuras contra la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

Con 36 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones, el Pleno rechazó la admisión a debate de la censura contra María del Carmen Alva, y la vicepresidenta, Lady Camones, por la reunión que sostuvo con un grupo de parlamentarios opositores al Gobierno, en la cual se habría buscado la fórmulas para la vacancia presidencial o la destitución de Pedro Castillo como presidente.

De un modo similar, la moción de censura N° 2042, que solo fue presentada en contra de María del Carmen Alva, fue rechazada con 35 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.

