Perú Libre se mantiene firme en promover la moción de censura contra Maricarmen Alva

Maricarmen Alva, en el ojo de la tormenta. Foto: Congreso.

Contrariamente a lo anunciado en la víspera, la bancada de Perú Libre publicó un comunicado en sus redes sociales para ratificar su posición de promover la moción de censura y la denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva.

“Por organizar la vacancia contra el presidente de la República, legítimamente elegido por el pueblo peruano. Nuestra posición es irreconciliable con el golpismo”, aseveró el partido del Gobierno.

Además, de acuerdo a lo expuesto en la misiva, la bancada oficialista no dará su brazo a torcer pese a las “treguas” dentro del Poder Legislativo, ya que también responsabilizan a Alva Prieto de la inestabilidad generada en el Congreso.

“El llamado de la señora Alva a poner “paños fríos” ante la situación de inestabilidad política, que ella ha generado en convivencia con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y algunos congresistas aislados de otras bancadas es innecesario, porque depende de ellos, poner fin a la estrategia desestabilizadora y golpista que ejecutan desde la instalación del gobierno”, se lee en el comunicado.

Por tal motivo, Perú Libre afirma que “no es posible considerar el retiro de la moción de censura” a la titular del Congreso, Maricarmen Alva, y a la tercera vicepresidenta, Patricia Chirinos.

“La Bancada de Perú Libre, se mantiene firme en la presentación de la moción de censura, así como las denuncias constitucionales contra la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. (…) Nuestra posición es irreconciliable con el golpismo, en defensa de la democracia, gobernabilidad y el Estado de Derecho”, finalizó el documento.

Comunicado Perú Libre.

MINISTRA DE TRABAJO NO RETIRARÁ DEMANDA CONSTITUCIONAL CONTRA MARICARMEN ALVA

La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, Betssy Chávez, dejó en claro que no retirará las denuncias constitucionales interpuestas contra Maricarmen Alva y Patricia Chirinos, por su reunión con parlamentarios de la oposición, ni aunque se lo pida el premier Aníbal Torres o el mismo presidente Pedro Castillo.

“No voy a retirar absolutamente ninguna denuncia. Ni la de Alva, ni la de Patricia Chirinos. Creo que jurídicamente tengo razón. (…) Seguirá el curso que corresponde. Si alcanzo los votos o no, esa acción está dentro de los marcos del Congreso. No voy a permitir ningún tipo de chantaje del Parlamento ni de ninguna bancada. A mí no me van a venir a condicionar. Si están acostumbrados a condicionar, se equivocaron conmigo”, declaró en una entrevista a La República.

“La señora Alva, Lady Camones, Patricia Chirinos, de la Mesa Directiva, tienen que reflexionar en las acciones y gestos que tienen. No basta solo que lo digan, sino que lo hagan. Es decir, si una palabra no va acompañada de una acción, no tiene ningún tipo de sustento”, dijo en otro momento la también congresista de Perú Democrático.

En tanto, el vocero de su partido, Carlos Zeballos, respaldó la decisión de la ministra. Indicó que por un “tema de respeto” a la población se debe continuar con la denuncia constitucional, a fin de que Alva Prieto detalle los pormenores de la reunión donde se habría hablado sobre la posibilidad de vacar al mandatario Castillo.

“Lo hemos conversado ayer con la bancada y hemos concluido que las acciones [denuncia contra Alva] deben continuar por un tema de respeto a la población y a la gobernabilidad del país. [¿Betssy Chávez comparte esa decisión?] Así es, justamente en la reunión que tuvimos ella dijo que no va a dar marcha atrás porque se deben investigar estos actos”, manifestó a Exitosa.

“Es una acusación constitucional por unos hechos que (Alva) tiene que aclarar, y esto tiene que ser investigado porque ella representa al primero poder del Estado y debe ser plural en sus manifestaciones”, agregó.

