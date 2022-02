Alejandra Baigorria indignada tras referirse a Guty Carrera: “El maltrato psicológico es mucho más duro que un puñete”

Alejandra Baigorria demandó a Guty Carrera en el 2016 por maltrato psicológico. (Foto: Instagram)

Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y fue consultada por las recientes declaraciones de Guty Carrera, quien la calificó de inmadura. Además, señaló que la única demandada es ella. Como se recuerda, en el 2016, la rubia denunció al modelo de haberla maltratado psicológicamente. Sin embargo, en el 2019, la justicia decidió archivar el caso.

Ante ello, Guty Carrera procedió a demandarla por dañar su imagen, y Alejandra Baigorria hizo lo propio. No obstante, en una reciente entrevista, el hijo de Edith Tapia indicó que la única demandada era la rubia.

“Es lamentable que todavía no se sopese la parte del maltrato psicológico que, a veces, es mucho más duro que el maltrato de un puñete”, indicó Alejandra ante la consulta del reportero. Asimismo, tras saber que el chico reality la había llamado inmadura solo atinó a reír.

Amor y Fuego difundió este extracto de la entrevista a través de un avance en su red social. Las declaraciones completas de Alejandra Baigorria se emitirán este lunes 28 de febrero.

Guty Carrera habla de Alejandra Baigorria en Amor y Fuego. (Video: Willax TV)

Como se recuerda, Guty Carrera regresó a Perú para ser parte de Esto es Guerra. Sin embargo, el acuerdo habría sido solo por unos días, pues este viernes 25 de febrero se despidió del programa explicando que tenía un compromiso en México. El joven fue convocado para ser parte de un reality en MTV.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE GUTY CARRERA EN EEG?

“Hay otras personas que tienen que ser la sombra de alguien para triunfar. Yo no necesito nada de eso. Las mujeres somos fuertes y sabemos cómo salir adelante. Yo estoy contenta y feliz y eso se nota. Me quedo con la justicia de la gente, lo que la gente opina y ve, porque sé que hay muchas mujeres que sufren de muchas cosas y la justicia no llega”, expresó para el diario El Popular.

“Se que hay personas que han ido al programa a tocar la puerta para estar dos días gratis para figuretear y otras que han sido llamadas por su esfuerzo. La gente sabe diferenciar eso, gracias a Dios yo no necesito nada de eso”, agregó.

LAS PRUEBAS DE ALEJANDRA BAIGORRIA CONTRA GUTY CARRERA

En el 2016, Alejandra Baigorria acusó a Guty Carrera de haberla maltratado psicológicamente. Además, difundió unas llamadas donde se escucha al chico reality admitir haber roto el celular de la rubia durante una pelea y, además, haberse limpiado las manos con sangre en la pared de su departamento. También amenaza con dar un balazo en la pierna a Alessandro Gandolfo por haberla abrazado en un reality de competencia, por lo que le exigía a Baigorria renunciar de inmediato.

“Ámame, ámame que me vas a perder (...) Me las voy a seguir rompiendo (las manos) cuando cuelgue el teléfono (...) A mí me interesa 3 pepinos que todo el mundo se entere, para mí todos esos hue*** son unos fracasados. ¡Todos son unos fracasados, no son nada! Tú eres algo, pero te mezclas con la nada (...) Yo he sido un huev*** más en tu vida porque el único que te mueve el piso es Mario Hart”, se escucha.

Ante ello, el Poder Judicial dictó que Guty Carrera se mantenga alejado de su expareja. Sin embargo, la denuncia fue archivada en 2019 por falta de pruebas. Por su parte, el modelo decidió demandarla por dañar su imagen, mientras que Alejandra hizo lo propio.

En el 2016, Alejandra Baigorria difundió los audios de Guty Carrera donde la insultaba durante un ataque de celos. (VIDEO: Latina TV / Espectáculos)

