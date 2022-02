Ayrton García asegura que Macarena Vélez es su amiga tras ser captados caminado de la mano: “La conozco hace años”

Ayrton García se pronunció sobre ampay con Macarena Vélez. (Foto: Instagram / Captura)

El programa Amor y Fuego presentó este lunes 28 de febrero las imágenes completas de Macarena Vélez y Ayrton García caminando de la mano por la calle tras salir de una discoteca en el sur de Lima. Ambos son captados agarrados de la mano en compañía de sus amigos en la mañana del último domingo.

Asimismo, las cámaras del programa no dudaron en buscar al hermano menor de Hugo García para preguntarle cuál sería la relación que mantiene con la exchica reality. El ex integrante de “Esto es Guerra” comenzó aclarando que estaban celebrando por su cumpleaños.

Además, señaló que a la ex de Said Palao la conoce hace mucho tiempo. “A Macarena la conozco hace años de años de años desde que estaba en “Combate” con Hugo, así que tengo una amistad increíble con ella, siempre me vas a ver con ella juntos”.

Sin embargo, en el vídeo difundido se puede ver que ambos salen juntos de la fiesta aproximadamente a las 7 de la mañana y se suben a una camioneta que los traslada hasta un departamento. Ante ello, Ayrton García continuó afirmando que Macarena es solo su amiga y explicó el por qué la agarró de la mano.

“Es mi amiga. Había tomado, todo el mundo había tomado así que siempre es mejor prevenir que lamentar”, acotó García. Incluso, señaló que no sabe qué pasó entre Macarena y su ex “Vituco” Salas. “De hecho no sé que haya pasado con ellos, pero siempre la voy a apoyar. Si ella necesita algo de mí, yo siempre voy a estar ahí”.

Como se recuerda, el mismo programa Amor y Fuego captó a ‘Vituco’ Salas besando a una mujer en Chiclayo, lugar donde entrena su equipo. Ante ello, la exintegrante de Esto es Guerra no dudó emitir un comunicado y dar por concluida su relación amorosa.

Finalmente, indicó que volvería a tomar de la mano a la también modelo. “Lo vuelvo hacer, la agarro, la acompaño, la cuido, así son los amigos, siempre”.

Ayrton García, hermano de Hugo García, se pronuncia tras ser captado caminando de la mano con Macarena Vélez. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

AMPAY DE VÍCTOR SALAS Y LA REACCIÓN DE MACARENA VÉLEZ

El lunes 07 de febrero, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron las imágenes completas en donde se puede observar al defensa de Carlos Stein en una discoteca abrazando, bailando y dándole un beso a una mujer.

Según el informe, hace dos semanas el futbolista y la exchica reality viajaron juntos demostrando que estaban más juntos que nunca a punto de cumplir 6 meses. Sin embargo, se descubrió que el pelotero estaba el último fin de semana en Chiclayo con otra fémina.

Tras ver las imágenes de su ahora expareja, Macarena Vélez utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para confirmar el fin de su relación sentimental. Asimismo, confirmó que le fueron infiel pero que todo es parte de un aprendizaje.

“Me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y casa quien es dueño de sus actos (...) No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy. Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, se puede leer en dicho comunicado.

Captan a ‘Vituco’ Salas besando a otra mujer y Macarena Vélez confirma infidelidad y anuncia el fin de su relación

SEGUIR LEYENDO