Macarena Vélez: Captan a su novio ‘Vituco’ Salas besando a otra mujer en Chiclayo

Novio de Macarena Vélez fue captado besando a una misteriosa mujer. (Foto: Instagram)

¡Ampay! El futbolista Víctor Salas más conocido como ‘Vituco’, fue captado por las cámaras de Amor y Fuego en el preciso momento que besaba a a una mujer que no es Macarena Vélez. Según el avance del programa, el deportista se encontraba en Chiclayo cuando ocurrieron los hechos.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa, compartieron el adelanto de lo que se vería este lunes 07 de febrero. De acuerdo a las imágenes, se puede observar al defensa de Carlos Stein en lo que sería una discoteca abrazando y dándole un beso a una fémina que se desconoce su identidad.

“Mientras Macarena Velez goza en las playas del sur, en una disco de Chiclayo, su novio “Vituco”, besa a otra mujer”, se lee en el video. Cabe resaltar que la exchica reality se encuentra disfrutando estos últimos días de las playas del sur junto a amigos. Así lo dejó ver en sus redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero se puede ver que en sus cuentas de Instagram que no han publicado fotos juntos desde hace un tiempo. Lo cierto es que dicho ampay ha dejado a cientos de sus seguidores sorprendidos.

Recordemos que la exchica reality hizo pública su relación con el futbolista en el mes de julio del 2021 tras ser grabados por las cámaras de Magaly TeVe: La firme en donde se les ve saliendo de un hotel en San Isidro. “Me encanta su forma de ser, es cariñoso y engreídor”, dijo en aquel entonces.

Asimismo, señaló en una entrevista para “El Popular” que se encontraba enamorada y feliz de estar en una relación con Víctor Salas. “Mi corazón está feliz y contento, desde hace poco, estoy con pareja, nos estamos conociendo cada día más y estamos muy felices. Así que, por ese lado, estoy tranquila. Y ya lo voy a engreír preparándole mis pancakes”.

MACARENA VÉLEZ SOBRE ADOLFO BAZÁN

En 2019, Macarena Vélez acusó a Adolfo Bazán de haberla grabado y realizado tocamientos indebidos cuando ella estaba en presunto estado de ebriedad durante una fiesta en una discoteca en Lince. Sin embargo el pasado mes de noviembre, el Poder Judicial emitió la orden para que quede inmediatamente libre del proceso penal.

Luego de conocerse la orden de liberación a favor de Adolfo Bazán, Macarena Vélez se pronunció tras este hecho envió un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

“Habiendo conocido la reciente resolución del poder judicial a través de la cual se ordena la inmediata liberación del señor Adolfo Bazán quién fue denunciado por mi persona en el año 2019 expreso lo siguiente: Me decepciona y me genera impotencia el conocer esta decisión, ya que esta situación se da debido a la inoperancia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, aparentemente las instituciones del Estado mencionadas, estarían generando las situaciones necesarias para que esté sujeto quede impune pero no lo vamos a permitir”, expresó.

Sin embargo, poco después se dio a conocer que Bazán, quien también es investigado por diversos delitos de índole sexual contra varias mujeres y un menor de edad, seguirá recluido en el establecimiento penitenciario del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral.

La entidad indicó, a través de una audiencia en reserva, que el letrado cumplirá su condena el 23 de diciembre de 2023. Además, se informó que el abogado deberá pagar S/ 30 mil a favor de Macarena Vélez como reparación civil.

