Pedro Castillo asegura que no tiene temor ni le preocupan las acusaciones de Karelim López

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este domingo que no tiene temor ni le preocupan las acusaciones de la lobista Karelim López a la Fiscalía de la Nación en los que, para poder convertirse en colaboradora eficaz, señalaría que el jefe de Estado lideraría una organización criminal enquistada en algunos ministerios para obtener dinero con las licitaciones de obras públicas.

“A mí no me acompaña ningún temor. Creo que ellos (el sector opositor al gobierno) tienen una agenda. Una persona que se someta a hacer una presuntas declaraciones que están con el ruido para darle objetividad a su agenda no me preocupa”, manifestó el jefe de Estado, durante una visita inopinada que realizó el domingo por la noche al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde verificó la atención a los pacientes y saludó el trabajo del personal de salud, así como de los tecnólogos médicos que conmemoran su día.

“Desde aquí exhorto a la fiscalía para que las investigaciones se hagan a la brevedad posible. El Perú necesita saber la verdad y me someto a estas investigaciones, más allá de los ruidos políticos. Que no solamente empiezan conmigo, sino también con otras autoridades anteriores que siempre se han venido cuestionando y que ahora se quiere callar con este tipo de cosas momentáneas”, añadió.

El mandatario señaló una vez más que no ha tenido ningún tipo de relación amical con Karelim López ni amical ni familiar y que el caso ya está en investigación la cual deberá dar una respuesta.

“¡QUE RENUNCIEN AL HOSTIGAMIENTO!”

Sobre las versiones y especulaciones en redes sociales que aseguraban que el presidente renunciaría al cargo tras la revelaciones de Karelim López, el propio Castillo pidió que los sectores que afirman esto son los que deben renunciar al hostigamiento

“Lo que yo puedo pedir a este sector (que propagan este tipo de noticias) es que renuncie al hostigamiento, que renuncie a hacer este tipo de ruidos, que renuncien ellos y que dejen trabajar. Yo jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país. Voy a seguir trabajando para dar una respuesta contundente al hambre, la miseria y las desigualdades”, expresó.

Cabe señalar que, horas antes, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Presidencia de la República calificó como “falsas las recientes especulaciones que circulan en redes sociales sobre una posible o próxima renuncia al cargo por parte del presidente Pedro Castillo”.

“El jefe de Estado participó hoy en una actividad del sector Agricultura en Ancón y seguirá con su agenda de trabajo en cumplimento de la Política General del Gobierno”, indicaron.

ESPERA ESTAR HASTA EL 2016

Como ya lo hizo en otras ocasiones, reiteraron la intención del jefe de Estado de cumplir con el cargo hasta que acabe el mandato constitucional tras cinco años de gobierno.

“Reiteramos que el mandatario indicó en más de una oportunidad que continuará con su gestión hasta el 28 de julio de 2026. Además, en su Mensaje a la Nación, hizo un llamado para que la sociedad civil responsable permanezca atenta y unida en favor de la gobernabilidad y desarrollo social del país”, señalaron.

NO ACUSO A PEDRO CASTILLO

Por otro lado, César Nakazaki, abogado de Kerelim López, señaló este domingo que su defendida nunca tuvo una reunión con Pedro Castillo y negó que haya acusado al presidente como jefe de una organización criminal.

“Lo que ella aprecia es que hay varias líneas que tienen como centro Sarratea y que es con el beneplácito o el aprovechamiento del presidente de la República”, dijo Nakazaki en una entrevista en el programa Punto Final.

