Pedro Castillo: “El Congreso nos quiere poner la agenda, teniendo una agenda grande para el país”

Pedro Castillo habló con el programa radial La Pizarra. Foto: Andina

El mandatario peruano Pedro Castillo sigue ofreciendo entrevistas a medios internacionales tras su polémico paso por CNN donde conversó con el periodista Fernando del Rincón. Esta vez, el presidente atendió al asesor político y académico español, Alfredo Serrano Mancilla, en el programa radial de tendencia izquierdista La Pizarra.

El jefe de Estado manifestó que “nunca se ha corrido a los retos” después de ser consultado sobre cómo había sido su niñez y adolescencia, y recordó que sus padres “son iletrados, a pesar de ello leían muy bien la realidad”.

“Me atrevía a cualquier cosa, a veces desafiando al maestro, en tonos muy respetuosos. Extraño labrar la tierra, quiero seguir labrando, por eso, lanzo la segunda reforma agraria por mi padre que es labrador”, dijo Pedro Castillo.

El presidente peruano reveló que solo su primo hermano y él terminaron el colegio: se tenía que caminar por más de una hora y media, pues su escuela solo tenía hasta tercero de primaria y reveló que cuando llegó a Lima tuvo que tener cuatro empleos porque un familiar le dijo “si no trabajas, no comes”.

También recordó la huelga magisterial en 2017. Pedro Castillo comentó que expuso al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cómo los maestros estaban abandonados y no existía la presencia del Estado. “Fue una lucha totalmente reivindicativa”, agregó.

Serrano Mancilla le preguntó cuáles habían sido las llamadas que más le alegraron cuando fue designado como presidente de la nación y, entre ellas, nombró al mandatario argentino Alberto Fernández “y algunos vecinos de la comunidad en el exterior”.

Pedro Castillo conformó su cuarto gabinete en menos de seis meses de gobierno. Foto: Andina.

“Ha sido una lucha desigual y aun sigue siendo desigual, pero en medio de las desigualdades yo soy muy respetuoso de la vida democrática”, opinó.

Luego, el jefe de Estado mandó un mensaje al pueblo peruano: “Que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder. El 28 de julio del 2026 daré la posta a quien este país designe como presidente. Me debo al pueblo”.

Pedro Castillo aseguró que en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 hubo mucha discriminación contra él, pero no necesita disfrazarse.

“Yo sé que voy a hacer las cosas de la mejor manera. Hoy el Perú tiene un presidente provinciano y, más allá de quien es quien, queremos hacer un país descentralizado. Se ha centralizado la riqueza, la educación en Lima. La gente abandona su chacra en busca de mejores oportunidades y cuando llegan a Lima no la encuentran”, dijo.

El presidente peruano expresó que va a revisar los contratos de las grandes empresas con el Estado. Aseguró que estos documentos tienen que revisarse frente al pueblo para que se redistribuya a los lugares más abandonados.

Pedro Castillo resaltó que es hincha de Universitario de Deportes, considera como “su maestro” al expresidente Pepe Mujica y solo duerme tres horas.

CASTILLO HABLÓ SOBRE EL CONGRESO

Como último tema se tocó al Congreso de la República, a quien Pedro Castillo llamó a trabajar en conjunto , sobre todo, por el cuarto gabinete que ha designado en menos de seis meses de gobierno cuando llegó a Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2021.

“En el Congreso hay un cierto sector que no mira al país y sus respuestas son netamente de carácter político. Y cuando yo llamo a un provinciano para ser ministro o convoco a un maestro para que sea ministro de Educación y no sean los de siempre; o cuando llamo que el ministro de Agricultura sea un agricultor, no les gusta”, confesó, aunque evitó mencionar al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori.

Según el mandatario cuando tiene su gabinete armado, estructura su “plan de trabajo”, pero no puede ir con ningún ministro a otras ciudades porque siempre los llaman del Parlamento para que respondan unas preguntas.

“El Congreso nos quiere poner la agenda, teniendo una agenda grande para el país. Yo convoco y me dirijo al Congreso peruano para que volteemos la página y pensemos en el país. Por nuestra parte, no ha pasado por mi cabeza cerrar el Congreso. Yo lo que quiero cerrar son las brechas en este país” , concluyó.

