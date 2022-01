Sheyla Rojas y el mensaje que confirmaría el fin de su romance con Sir Winston: ¿Le fueron infiel?

Sheyla Rojas habría terminado con su novio mexicano. (Foto: Instagram)

¡Se encienden las alarmas! Todo parece indicar que Sheyla Rojas terminó con Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. Unos extraños mensajes en sus redes sociales confirmarían que su relación amorosa llegó a su fin.

La popular ‘Shey Shey’, quien se encuentra viviendo en la ciudad de Guadalajara, en México, dejó estos últimos días unas tremendas indirectas que estarían dirigidas al empresario mexicano que se robó su corazón e hizo que se alejara del Perú.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió con sus más de 3 millones seguidores curiosos mensajes que dejan a entrever que Sir Winsont le fue infiel con otra mujer.

“Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una imagen que posteó.

Además, esto no fue todo pues la modelo publicó una imagen con varias princesas que decía: “ Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney... hasta Fiona estaba ”.

Sheyla Rojas y sus indirectas en redes sociales. (Foto: Instagram)

¿CONFIRMÓ INFIDELIDAD?

En medio de las especulaciones sobre una posible ruptura amorosa, Sheyla Rojas volvió a encender las alarmas al publicar un contundente mensaje en Instagram. Aunque no dijo para quién está dirigido, sus seguidores asumen que se trata de Sir Winston.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras , pero no pudiste serlo”, publicó Rojas.

Con ello, la recordada ‘Leona loca’ estaría dando a entender que, pese a la traición amorosa que sufrió, aún tiene esperanzas de encontrar al hombre correcto. ¿Será verdad?

Sheyla Rojas habría confirmado infidelidad por parte de Sir Winston. (Foto: Instagram)

QUERÍA HIJOS CON SIR WINSTON

Durante un enlace en vivo con Amor y Fuego, junto a Antonio Pavón y su hijo Antoñito, Sheyla Rojas reveló que aún tiene planes de convertirse en madre por segunda vez con su actual pareja Sir Winston , quien cumple todos los requisitos para elegirlo como compañero de vida.

“De hecho sí, me gustaría formar mi familia. Desde el día número uno se lo dije. Y obviamente antes de tener una relación con alguien, yo quería que eso se de, una persona ideal para formar mi familia. Y obviamente, Luis cumple con todos los requisitos”, recalcó Sheyla Rojas sobre el empresario mexicano.

Por su parte, Antonio Pavón señaló que tiene su aprobación y hasta le dijo a Antoñito que podría “tener hermanitos mexicanos”. De inmediato, la modelo agregó: “Recién nos estamos conociendo, las cosas se van a ir dando en el tiempo que se tenga que dar. Yo sí quiero tener más hijos, formar una familia”.

¿QUIÉN ES SIR WINSTON Y EN QUÉ TRABAJA?

Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, es el novio mexicano de la modelo peruana Sheyla Rojas. Ambos se conocieron durante una cena con amigos en común, donde quedaron “flechados” uno del otro al instante.

Aunque la exconductora de Estás en todas ha intentado mantener en privado su identidad, se sabe que Sir Winston es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción. Es natural de Zacatecas.

“Él no es nada público. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias”, acotó sobre los rumores de que su pareja se dedicaría a negocios ilícitos.

